KCC लोन के बोझ तले दबे जम्मू कश्मीर के किसान, कर्ज माफी की मांग

6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट में सरकार ने किसानों को केसीसी ऋण से कोई राहत नहीं दी.

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद होने के बीच सड़े हुए सेब दिखाते किसान. (फाइल) (PTI)
By Mir Farhat Maqbool

Published : February 10, 2026 at 4:13 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किसान खेती-बाड़ी के लिए 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) के तहत लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए भारी संघर्ष कर रहे हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों के नुकसान और परिवहन की समस्याओं से मिलने वाले कम मुनाफे ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है.

सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 11.40 लाख सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं. इनमें से 8.78 लाख फसल उगाने वाले किसान और 2.61 लाख पशुपालन एवं मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े लोग हैं. दिसंबर 2025 तक इन कार्ड धारकों को कुल 10,290 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है.

इन्हीं 11 लाख कार्ड धारकों में शोपियां के अब्दुल रशीद भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने बाग के लिए कीटनाशक और खाद खरीदने के लिए कर्ज लिया था. लेकिन पिछले साल मई में हुए ओलावृष्टि ने उनके बाग को तहस-नहस कर दिया और सेब की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिससे वे गहरे संकट में आ गए. रशीद ने कहा, "मैं वह कर्ज और अन्य उधारी चुकाने में असमर्थ हूं जो मेरे बाग की वजह से बढ़ती जा रही है."

रशीद की तरह जम्मू-कश्मीर के सैकड़ों अन्य किसान भी केसीसी कर्ज के कारण वित्तीय संकट के बोझ तले दबे हुए हैं. केसीसी योजना के अनुसार, किसान 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख से 5 लाख रुपये तक का ऋण लेते हैं. जो किसान एक वर्ष के भीतर कर्ज चुका देते हैं, वे ब्याज पर 3 प्रतिशत 'त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन' (छूट) के पात्र होते हैं, जिससे 2 लाख रुपये तक के ऋण पर उनका प्रभावी ब्याज बोझ घटकर केवल 4 प्रतिशत प्रति वर्ष रह जाता है.

शोपियां के एक सामाजिक कार्यकर्ता पीरज़ादा शफी ने कहा, "जब बागों से मिलने वाला मुनाफा शून्य है, तो किसान, विशेषकर छोटे बागवान, कर्ज और उसका ब्याज कैसे चुका सकते हैं?"

शफी ने प्रधानमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ और जम्मू-कश्मीर सरकार को पत्र लिखकर कर्ज माफी की मांग की है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया है, "ज्यादातर बागवान अब 'डिफॉल्टर' (कर्ज न चुका पाने वाले) बन चुके हैं. ओलावृष्टि से हुई तबाही के कारण किसान अत्यधिक गरीबी के स्तर पर पहुंच गए हैं और कर्ज चुकाने की आर्थिक स्थिति में नहीं हैं. आपसे अनुरोध है कि इन बागवानों का कर्ज माफ कर उन्हें सहारा दें."

किसानों की इस मांग में अब राजनीतिक दल और सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी शामिल हो गए हैं. पिछले साल अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने का हवाला देते हुए, माकपा नेता और कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि लगातार हो रहे मौसमी नुकसान ने किसानों को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है.

उन्होंने कहा, "बैंकों द्वारा किसानों और बागवानों पर केसीसी ऋण चुकाने के लिए बनाए जा रहे दबाव ने इस संकट को और बढ़ा दिया है." उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जलवायु परिवर्तन और परिवहन की समस्याओं के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिए किसानों और बागवानों को केसीसी ऋण में 'एकमुश्त माफी' दी जाए.

दूसरी ओर, बैंक अधिकारियों का कहना है कि कोई भी बैंक अपनी मर्जी से ऋण माफ करने का जोखिम नहीं उठा सकता. जम्मू-कश्मीर बैंक के एक प्रबंधक ने बताया कि केसीसी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे सस्ती फसल-आधारित वित्त योजना है, जिसका लाभ किसानों ने बैंकों के माध्यम से उठाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का कोई भी बैंक किसी व्यक्ति या किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकता क्योंकि RBI के नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं. उन्होंने आगे कहा, "लेकिन, यदि सरकार किसानों की ओर से बैंकों को कर्ज की राशि का भुगतान कर देती है, तो उन्हें इस वित्तीय बोझ से राहत मिल सकती है."

विधानसभा के पिछले सत्र में, कृषि मंत्री जावेद डार ने स्पष्ट किया कि "इन ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है." जबकि सत्ताधारी दल ने अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था कि वह "कृषि समुदाय की सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण माफी सहित किसानों से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान करेगा."

6 फरवरी को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा विधानसभा में पेश किए गए दूसरे बजट में भी सरकार ने किसानों को केसीसी (KCC) ऋण से कोई राहत नहीं दी. पुलवामा से पीडीपी (PDP) विधायक वहीद पारा ने कहा, "किसान प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान और केसीसी कर्ज का दोहरा बोझ नहीं उठा सकते. सरकार उन्हें कोई मदद नहीं दे रही है. बजट में केसीसी ऋण माफी के लिए फंड रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके एक बार फिर किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है."

'एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ कश्मीर' के अध्यक्ष जहूर अहमद राठेर ने कहा, "संकटग्रस्त किसानों को वास्तविक और तत्काल राहत देने के लिए केसीसी ऋण माफ करना और एक मजबूत फसल बीमा योजना लागू करना अनिवार्य है. हमारे किसानों को मदद की जरूरत है, और अधिक कर्ज की नहीं."

