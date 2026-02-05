जम्मू कश्मीर की प्रति व्यक्ति आय दिल्ली, पंजाब से अधिक तेजी से बढ़ रही : इकोनॉमिक सर्वे
जम्मू-कश्मीर के इकोनॉमिक सर्वे में नपी-तुली लेकिन स्थिर अर्थव्यवस्था मजबूती की तस्वीर दिखाई गई है.
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था के 2025-26 वित्त वर्ष में 2.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है. इसका श्रेय बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास और मजबूत कर संग्रह प्रयास को जाता है, जिससे सर्विस सेक्टर में मंदी को कम करने में मदद मिली है.
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के जरिए विधानसभा में पेश किया गया पूरा आर्थिक दृष्टिकोण, केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक अच्छा भविष्य दिखाता है, जिसमें नाममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 8.89 प्रतिशत और असल में 5.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है.
285 पेज के इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पूरा सीन दिखाया गया है जो पारंपरिक क्षेत्रों पर निर्भरता से एक ज़्यादा विविधीकृत मॉडल की ओर बढ़ रही है, जो डिजिटल गवर्नेंस, औद्योगिक विकास और आधुनिक कृषि सेक्टर से चलाया हुआ है.
सर्वे में भविष्य की अच्छी तस्वीर पेश करते हुए कहा गया है, "जम्मू और कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लगातार बढ़ने का अनुमान है, जिसे आधारभूत संरचना में लगातार निवेश, मानव विकास संकेतक में सुधार और सर्विसेज़ में बढ़ोतरी से समर्थन मिलेगा."
हालांकि सर्विसेज सेक्टर लीडर बना हुआ है, जो सकल मूल्य वर्धन में लगभग 61 प्रतिशत का योगदान देता है, लेकिन सरकार ने इस सेक्टर को सिक्योरिटी से जुड़े झटकों के लिए सेंसिटिव माना है. सर्वे में साफ तौर पर बताया गया है कि इस साल सर्विसेज सेक्टर की विकास में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण "हाल ही में हुई एक अनहोनी के बाद टूरिज़्म से जुड़ी सर्विसेज़ में कम एक्टिविटी" है, जिससे विजिटर्स की संख्या पर असर पड़ा है.
हालांकि, इन क्षेत्रीय चुनौतियों के बावजूद, कुल मिलाकर व्यापक आर्थिक कारक दूसरे क्षेत्रों की तुलना में व्यक्तिगत खुशहाली में सुधार दिखाते हैं. सर्वे में बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में बढ़कर 1,68,243 रुपये होने की उम्मीद है.
रिपोर्ट में एक तुलना वाली स्टडी एक खास ट्रेंड दिखाती है. इस इलाके की नाममात्र प्रति व्यक्ति आय में 2019-20 से 2024-25 तक 8.81 प्रतिशत की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है. सर्वे में गर्व से बताया गया है कि "जम्मू और कश्मीर की प्रति व्यक्ति आय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ उत्तरी राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ी है."
यह राष्ट्रीय आय की ओर धीरे-धीरे बढ़ने का संकेत है. केंद्र शासित प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय औसत के बीच का अंतर कम हो गया है, अब स्थानीय आय राष्ट्रीय औसत का 76.5 प्रतिशत है, जो एक दशक पहले 71.9 प्रतिशत थी.
राजकोषीय समेकन और बिजली क्षेत्र के राजस्व
सर्वे का एक बड़ा हिस्सा सरकार की राजकोषीय स्थिति पर फोकस है, जिसमें राजस्व जुटाने पर खास ध्यान देने से काफी सुधार हुआ है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में 13,521 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया है.
राजस्व विवरण एक स्पष्ट प्रवृत्ति को दर्शाता है, खासकर नॉन-टैक्स हिस्से में. मजबूत संग्रह और प्रवर्तन की कोशिशों की वजह से, गैर-कर राजस्व में पावर सेक्टर के टैरिफ का हिस्सा 2021-22 में 56 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 71 प्रतिशत हो गया है. चालू वित्त वर्ष में, बिजली क्षेत्र में कर संग्रह 2021-22 के स्तर से 80.71 प्रतिशत बढ़कर लगभग 4,908 करोड़ रुपये हो गया है.
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) संग्रह भी अच्छा रहा है, इसी समय में इसमें 34 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उत्पाद शुल्क संग्रह में लगभग 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, सर्वे से पता चलता है कि राजकोषीय लचीलापन पर अभी भी ज़्यादा प्रतिबद्ध खर्चों का असर पड़ रहा है. सैलरी और पेंशन पर राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता रहता है, जो कुल रेवेन्यू खर्च का 52 प्रतिशत से अधिक है.
दायित्व पक्ष पर, सरकार अपने कर्ज की संरचना में काफी सुधार कर पाई है. कुल देनदारियों में अंदरूनी कर्ज का हिस्सा बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है, जबकि केंद्र सरकार से लोन पर निर्भरता घटकर सिर्फ 0.4 प्रतिशत रह गई है, जो मार्केट-बेस्ड उधार लेने के प्लान की ओर एक साफ बदलाव दिखाता है.
कृषि आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनरुद्धार
खेती और इंडस्ट्री की असली अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक सुधार हो रहा है, जिसका मकसद आयात पर निर्भरता कम करना और निर्यात मूल्य को बढ़ाना है. कृषि सेक्टर, जो लगभग 70 प्रतिशत आबादी को सपोर्ट करता है, उसे समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (HADP) से नया रूप दिया जा रहा है.
इस बड़ी पहल में 29 परियोजनाएं शामिल हैं, जिन पर 5,013 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे पांच साल में जीएसडीपी में लगभग 28,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने का अनुमान है.
इन दखल के ठोस नतीजे फ़ूड सिक्योरिटी मेट्रिक्स में पहले से ही दिख रहे हैं. यह इलाका सब्जी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है, 2024-25 में 496,000 क्विंटल पैदावार होगी. उच्च मूल्य वाली बागवानी में भी बढ़ोतरी हुई है, उच्च घनत्व वाले सेब के बागान का एरिया 2021-22 में लगभग 11,491 हेक्टेयर से बढ़कर नवंबर 2025 तक 20,034 हेक्टेयर से ज़्यादा हो गया है.
सर्वे में भौगोलिक संकेत (GI) ब्रांडिंग में सफल कोशिशों को भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस इलाके ने कश्मीर केसर और भद्रवाह राजमा सहित सात प्रोडक्ट्स के लिए जीआई टैग हासिल किए हैं, और 20 और उत्पाद अभी पाइपलाइन में हैं.
औद्योगिक परिदृश्य में, सरकार का दावा है कि उसने सालों से चली आ रही रुकावट को दूर कर दिया है. पिछले सात सालों में 15,940 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 2,227 औद्योगिक इकाइयां चालू हो गई हैं. नई केंद्रीय क्षेत्र योजना एक मुख्य वजह रही है, जिसने 14,292 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को आकर्षित किया है.
खबर है कि बिज़नेस का माहौल काफी बेहतर हुआ है, और केंद्र शासित प्रदेश अब व्यापार करने में आसानी में देश भर में पांचवें नंबर पर है. यह बढ़ोतरी विनियामक अनुपालन के डिजिटाइज़ेशन और 3,000 से ज़्यादा रेगुलेटरी बोझ में कमी की वजह से हुई है.
बुनियादी ढांचा: बिजली और कनेक्टिविटी
सरकार ने इस इलाके की पुरानी आधारभूत संरचना की कमियों, खासकर ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट की कमियों को ठीक करने पर बहुत ज़ोर दिया है. सर्वे में हाइड्रोपावर में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है, जिसमें 3,014 मेगावाट की नई क्षमता अभी बन रही है. पाकल दुल, रैटले-टू, किरू और क्वार जैसे प्रोजेक्ट्स 2028 तक पूरे होने वाले हैं, जिससे इस इलाके की बिजली बनाने की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है.
साथ ही, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मज़बूत किया गया है, और पिछले छह सालों में उम्मीद के मुताबिक लोड को संभालने के लिए क्षमता में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. सड़क संपर्क विकास की कहानी का सेंट्रल थीम बनी हुई है. अभी दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे-44 के विस्तार समेत बड़ी सड़कों पर कुल 61,528 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है.
इन प्रोजेक्ट्स के असर के बारे में सर्वे में बताया गया है, “जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय पहले के 7 से 12 घंटे से घटकर लगभग 4.5 घंटे रह गया है.” दूर-दराज के इलाकों तक हर मौसम में पहुंच पक्की करने के लिए, 11 टनल बन रही हैं, और जोजिला टनल और दूसरी टनल पूरी होने की ओर बढ़ रही हैं.
ग्रामीण कनेक्टिविटी में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,518 किलोमीटर सड़कें पूरी हो गई हैं, जिससे 2,100 से ज़्यादा बस्तियां जुड़ गई हैं.
पर्यटन लचीलापन और सामाजिक संकेतक
हालांकि 2025 में टूरिज्म सेक्टर को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पिछले साल के मुकाबले इस साल 1.78 करोड़ विज़िट हुईं, फिर भी यह एक जरूरी आर्थिक सहारा बना हुआ है.
सर्वे में टूरिज्म को जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास, रोज़गार और रोजी-रोटी बनाने का एक प्रमुख चालक बताया गया है. सरकार इस सेक्टर को उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए विविधता की तरफ तेजी से बढ़ रही है. नई पहलों में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना, एडवेंचर सर्किट और 75 नई जगहों का विकास शामिल है.
सर्वे में एक खास बात यह बताई गई है कि बाग-ए-गुल-ए-दाऊद गुलदाउदी गार्डन खोला गया है, जिसे टूरिस्ट सीजन को पतझड़ के महीनों तक बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. सामाजिक मोर्चे पर, सर्वे में बेहतर जीवन स्तर के पक्के सबूत मिले हैं. जम्मू और कश्मीर में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 74.3 साल तक पहुंच गई है, जो केरल और दिल्ली के बाद देश में सबसे ज़्यादा है.
शिशु मृत्यु दर (IMR) जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक घटकर 14 हो गए हैं, जबकि शिशु मृत्यु दर (NMR) एकल अंक 9.8 पर आ गई है, जिससे सतत विकास लक्ष्य समय से पहले हासिल हो गए हैं. इंस्टीट्यूशनल जन्मों का लगभग यूनिवर्सल होना, जो अब 99.7 प्रतिशत है, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की बढ़ी हुई पहुंच को दिखाता है.
रिपोर्ट में स्वास्थ्य बीमा के असर का जिक्र करते हुए कहा गया है, “कुल 87.64 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे इलाज के खर्च में 3,435 करोड़ रुपये की बचत हुई है.”
रोजगार और डिजिटल शासन
आर्थिक सुधार से श्रम बाजार की स्थिति में सुधार हुआ है. बेरोजगारी दर 2019-20 के 6.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 6.1 प्रतिशत हो गई. यह सुधार श्रम बल भागीदारी दर में भी दिखता है, जो बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गया. प्रशासन इस बदलाव का श्रेय पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के मिश्रण और टारगेटेड सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट स्कीम को देता है.
युवाओं की खास पहलों का ज़िक्र करते हुए, सर्वे में कहा गया है: “मिशन युवा पहल ने 10,329 उभरते हुए उद्यमियों को 594 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है.”
सर्वे में कहा गया है कि “जम्मू और कश्मीर ने ऑनलाइन सर्विस देने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर एक रैंक हासिल की है,” और सिर्फ़ तीन सालों में ई-सर्विस की संख्या 60 से बढ़कर 1,546 हो गई है.
यह डिजिटल पहल का विस्तार वित्तीय समावेशन तक भी फैला हुआ है, और इस इलाके में बैंकिंग सर्विसेज का बैंकिंग सेवाओं की उच्च संतृप्ति रिकॉर्ड किया गया है. जन धन योजना का कवरेज 23.10 लाख बैंक खाता तक पहुंच गया है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में छोटे बिजनेस मालिकों को मिलने वाले पैसे में साल-दर-साल 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
