जम्मू कश्मीर : DGP ने बुलाई हाईलेवल बैठक, सर्दियों की सुरक्षा पर जोर
डीजीपी नलिन प्रभात ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की.
Published : November 21, 2026 at 2:17 PM IST
जम्मू : जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात ने शनिवार को यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू जोन में चल रहे सुरक्षा ऑपरेशन का रिव्यू किया.
जम्मू जोन पुलिस के मुताबिक, पुलिस प्रमुख ने स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन, आईजीपी रेलवे, आईजीपी सुरक्षा और आईजीपी जम्मू जोन के साथ चल रहे ऑपरेशन पर विचार-विमर्श और इलाके में लागू किए जा रहे सुरक्षा उपायों का रिव्यू किया.
यह रिव्यू उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस और नागरिक प्रशासन को सुरक्षा ढांचा को और मजबूत करने और इलाके में स्थायी शांति सुनिश्चित करने और डेवलपमेंट को तेज करने के लिए कार्रवाई योग्य रोडमैप लागू करने का निर्देश दिया.
आतंक और अलगाववादी इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने पर जोर
बैठक के दौरान, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को पारंपरिक पुलिसिंग से आगे देखने और आतंक और अलगाववादी इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने सर्दियों में निगरानी बढ़ाने, सुरक्षा की तैयारी बढ़ाने और पूरे ऑपरेशनल कंट्रोल की भी मांग की.
Sh Nalin Prabhat, DGP, along with SDG Coord, IG Railways, IG Security and IG Jammu Zone, reviewed ongoing ops, in a followup of the Hon'ble LG's review and directions. @JmuKmrPolice https://t.co/bo7Tt8GEhj— Jammu Zone Police (@igp_jammu) November 21, 2026
सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया, "हमारा लक्ष्य सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करना नहीं है. हमें उस पूरे आतंकवादी, अलगाववादी इकोसिस्टम को खत्म करना होगा जो उन्हें बनाए रखता है." उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नार्को-आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी रहने चाहिए, जिसका मकसद नार्को-आतंक पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से खत्म करना है.
उपराज्यपाल सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने और देश विरोधी तत्वों से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के लिए जिले के हिसाब से टारगेट तय करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) पर अतिक्रमण के खिलाफ़ कड़ी निगरानी रखने के साथ-साथ अवैध माइनिंग, ड्रग तस्करी और गोवंश की तस्करी पर भी कार्रवाई करने को कहा.
सर्दियों में संवेदनशील इलाकों पर बढ़ेगी निगरानी
किश्तवाड़ और कुलगाम में सामने आई घटनाओं के बीच इस समीक्षा को अहम माना जा रहा है. इन घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के सामने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बनाए रखने और आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की चुनौती है. वहीं सर्दियों के मौसम को देखते हुए निगरानी तंत्र को सक्रिय रखना और सुरक्षा संबंधी तैयारियों में किसी भी तरह की ढिलाई न होने देना भी बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहा.
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