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जम्मू कश्मीर : DGP ने बुलाई हाईलेवल बैठक, सर्दियों की सुरक्षा पर जोर

जम्मू और कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए. ( ETV Bharat )

जम्मू : जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात ने शनिवार को यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू जोन में चल रहे सुरक्षा ऑपरेशन का रिव्यू किया.

जम्मू जोन पुलिस के मुताबिक, पुलिस प्रमुख ने स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन, आईजीपी रेलवे, आईजीपी सुरक्षा और आईजीपी जम्मू जोन के साथ चल रहे ऑपरेशन पर विचार-विमर्श और इलाके में लागू किए जा रहे सुरक्षा उपायों का रिव्यू किया.

यह रिव्यू उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस और नागरिक प्रशासन को सुरक्षा ढांचा को और मजबूत करने और इलाके में स्थायी शांति सुनिश्चित करने और डेवलपमेंट को तेज करने के लिए कार्रवाई योग्य रोडमैप लागू करने का निर्देश दिया. आतंक और अलगाववादी इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने पर जोर

बैठक के दौरान, उपराज्यपाल ने अधिकारियों को पारंपरिक पुलिसिंग से आगे देखने और आतंक और अलगाववादी इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने सर्दियों में निगरानी बढ़ाने, सुरक्षा की तैयारी बढ़ाने और पूरे ऑपरेशनल कंट्रोल की भी मांग की.