ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार; J&K के डिप्टी सीएम बोले-वो कन्फ्यूज हैं

बागपत पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री ने जल्द ही राज्य का दर्जा मिलने की जताई उम्मीद, मीडिया के सवालों के दिए जवाब

Etv Bharat
महबूबा मुफ्ती और सुरेंद्र चौधरी. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपतः जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी सोमवार को जिले में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) चीफ महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाया था. सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले महबूबा मुफ़्ती खुद देखें, वह कहां है. 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो कभी बेतुके बयान देती हैं. पीडीपी चीफ बताएं कि हालात यहां बेहतर कब थे. महबूबा मुफ़्ती आज दुविधा में है, वो किलियर ही नहीं कर पा रही है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है.

दरअसल पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में बयान दिया था कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी. सरकार का वादा था जम्मू-कश्मीर सुरक्षित होगा, जबकि अब दिल्ली ही खतरे में आ गई. हिंदुस्तान और जम्मू के लोग बड़े संजीदा है और ये देश कुर्बानियों से बना हुआ है. उन्होंने कहा था कि हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है. दिल्ली के लोग शायद यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा हिंदू-मुस्लिम विभाजन होगा, उतना ही खून-खराबा होगा. मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा सोचना चाहिए. देश कुर्सी से कहीं बड़ा है.

जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी. (Video Credit; ETV Bharat)

महबूबा मुफ्ती के बयान पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन वह बीजेपी के हक में बोलती हैं. एक दिन बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं. पहले महबूबा ये फैसला कर लें कि वह बीजेपी के साथ हैं या खिलाफ है. कुछ दिन पहले बड़गांव में वह बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थीं. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 'मैं नहीं समझता किसी छोटी बात पर जाकर हिंदुस्तान का वाटर वोट डालता है. हां कई जगह वोटरों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है. कई बार वाटर गुमराह हो जाता है.

डिप्टी सीएम ने पाकिस्तान का नाम लेकर यह भी कहा कि “ पाकिस्तान जो हालात बिगाड़ना चाहता है, हिंदुस्तान उस सोच पर नहीं चलता. यहां कोई वोट पाकिस्तान द्वारा बनाए गए माहौल पर नहीं पड़ता. इतना ही नहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य का पूर्ण दर्जा लौटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है. प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जो वादा किया है, वह जल्द पूरा किया जाएगा. जो कश्मीर भारत के पास है, वह पूरी जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक तस्वीर नहीं. जम्मू-कश्मीर उससे बड़ा है. वहीं अब इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो सकती है कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के करीब है.

इसे भी पढ़ें-दिल्ली ब्लास्ट पर बोलीं, महबूबा मुफ्ती: 'अगर कश्मीरी डॉक्टर दोषी निकले तो मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा'

TAGGED:

JAMMU KASHMIR DEPUTY CM
PDP CHIEF MEHBOOBA MUFTI
MEHBOOBA MUFTI STATEMENT
महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान
DELHI BLAST STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.