दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार; J&K के डिप्टी सीएम बोले-वो कन्फ्यूज हैं

महबूबा मुफ्ती और सुरेंद्र चौधरी. ( Etv Bharat )

बागपतः जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी सोमवार को जिले में एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) चीफ महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सवाल उठाया था. सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पहले महबूबा मुफ़्ती खुद देखें, वह कहां है. 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो कभी बेतुके बयान देती हैं. पीडीपी चीफ बताएं कि हालात यहां बेहतर कब थे. महबूबा मुफ़्ती आज दुविधा में है, वो किलियर ही नहीं कर पा रही है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है. दरअसल पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में बयान दिया था कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी. सरकार का वादा था जम्मू-कश्मीर सुरक्षित होगा, जबकि अब दिल्ली ही खतरे में आ गई. हिंदुस्तान और जम्मू के लोग बड़े संजीदा है और ये देश कुर्बानियों से बना हुआ है. उन्होंने कहा था कि हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करके वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है. दिल्ली के लोग शायद यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा हिंदू-मुस्लिम विभाजन होगा, उतना ही खून-खराबा होगा. मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा सोचना चाहिए. देश कुर्सी से कहीं बड़ा है. जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी. (Video Credit; ETV Bharat)