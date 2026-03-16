फारूख अब्दुल्ला पर हमले के बाद जम्मू के नेताओं में दहशत! डिप्टी सीएम ने नई बुलेट प्रूफ 'फॉर्च्यूनर' की मांग की
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के विशेष कर्तव्य अधिकारी सुरेश चंद्र ने 15 मार्च को जम्मू के सुरक्षा एसएसपी को एक पत्र लिखा.
Published : March 16, 2026 at 3:29 PM IST
श्रीनगरः नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली हुई है) पर हुए हमले की कोशिश के एक हफ्ते बाद, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों की खराब हालत पर चिंता जताई है. उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था की तुरंत समीक्षा करने और उसे सुधारने की मांग की है.
चौधरी के विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) सुरेश चंद्र ने 15 मार्च को जम्मू के सुरक्षा एसएसपी को एक पत्र लिखा. इसमें उन्होंने बताया कि उपमुख्यमंत्री के काफिले में शामिल बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पायलट और स्काउट गाड़ियां तकनीकी रूप से भरोसेमंद नहीं हैं. 15 मार्च को राजौरी जिले के सीमावर्ती इलाके नौशेरा के दौरे का हवाला देते हुए उपमुख्यमंत्री ने एक बुलेट प्रूफ 'फॉर्च्यूनर' गाड़ी मांगी थी. लेकिन, उन्हें यह गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई.
पत्र में यह भी बताया गया था कि उपमुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहने वाली 'जैम़र गाड़ी' भी पिछले छह महीनों से मरम्मत के लिये हटा ली गई है और इसे अब तक वापस नहीं लगाया गया है.
पत्र में कहा गया था, "वर्तमान में सुरक्षा में तैनात बुलेट प्रूफ गाड़ी, पायलट और स्काउट गाड़ियां तकनीकी रूप से भरोसेमंद नहीं हैं. हाल ही में इनकी वजह से कुछ गंभीर और जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं. उपमुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से बार-बार पुरानी गाड़ियों को बदलकर नई गाड़ियां देने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है."
बता दें कि 11 मार्च को फारूक अब्दुल्ला एक पार्टी कार्यकर्ता की शादी से निकल रहे थे, तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ था. पुरानी मंडी, जम्मू के रहने वाले 63 वर्षीय कमल सिंह जमवाल ने अपनी रिवॉल्वर से उन पर गोलियां चलाईं थी. उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उस हमले के समय उपमुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे और फारूक अब्दुल्ला के काफी करीब थे.
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