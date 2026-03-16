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फारूख अब्दुल्ला पर हमले के बाद जम्मू के नेताओं में दहशत! डिप्टी सीएम ने नई बुलेट प्रूफ 'फॉर्च्यूनर' की मांग की

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान. (File Photo) ( IANS )

By Mir Farhat Maqbool 2 Min Read