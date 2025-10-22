ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: हिरासत में यातना से बचे खुर्शीद चौहान 'दोषी नहीं', कोर्ट ने उनके खिलाफ मादक पदार्थ मामला खारिज किया

जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को कोर्ट ने बरी करने के साथ ही उनके खिलाफ मादक पदार्थ मामले को खारिज कर दिया.

Principal District and Sessions Court
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : October 22, 2025 at 1:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को मादक पदार्थ मामले से औपचारिक रूप से मुक्त कर दिया है. इसकी वजह से उन्हें शुरू में अवैध हिरासत में रखा गया था. साथ ही हिरासत में यातना के कारण लगभग उनका जीवन बर्बाद हो गया था.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह मन्हास ने चौहान और एक सह-अभियुक्त को प्रतिबंधित साक्ष्य की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर संदेह का हवाला देते हुए बरी कर दिया.

न्यायाधीश ने कहा कि दो सरकारी प्रयोगशालाओं ने कथित हेरोइन के संबंध में विरोधाभासी रिपोर्टें पेश कीं. इसके अलावा नमूनों को केंद्रीय प्रयोगशाला में भेजने में 19 दिनों की अस्पष्ट देरी ने अभियोजन पक्ष के मामले को और कमजोर कर दिया.

न्यायाधीश ने अपने 17 पृष्ठ के आदेश में लिखा, "ऐसे मामलों में जहां वैज्ञानिक रिपोर्ट विरोधाभासी हों, लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए."

न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि जहां दो विशेषज्ञों की राय "एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों, वहां स्थापित कानून के अनुसार, ऐसे विरोधाभास का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए." अभियोजन पक्ष का मामला फरवरी 2023 में पंजत्रान, करनाह, कुपवाड़ा में सह-आरोपी फारूक हुसैन शाह के आंगन से दो किलोग्राम और 674 ग्राम हेरोइन की कथित बरामदगी पर टिका था.

चौहान, जो उस समय कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे, को मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फंसाया गया था, जिसमें एक पाकिस्तानी नंबर (+923446361390) के साथ संचार, बैंक और संपत्ति के रिकॉर्ड से अनुपातहीन संपत्ति का संकेत, और सह-अभियुक्तों के साथ कथित संबंध शामिल थे. चौहान के पास से कभी कोई प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई. अदालत ने पाया कि मामला आगे बढ़ने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं.

कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष आरोपी संख्या 1 (फारूक हुसैन शाह) और 2 (खुर्शीद अहमद चौहान) के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा है, और इस स्तर पर धारा 8/21-29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत उनके अपराध को मानने के लिए कोई उचित आधार मौजूद नहीं है. फलस्वरूप फैसले में कहा गया कि आरोपियों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया है.

इस फैसले ने चौहान को मादक पदार्थ मामले के बहाने से औपचारिक रूप से अलग कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया था और कुपवाड़ा के संयुक्त पूछताछ केंद्र में छह दिनों तक क्रूर यातनाएं दी गई थीं.

हालांकि, जुलाई 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण का वर्णन इस प्रकार किया. इस मामले की अभूतपूर्व गंभीरता, जिसमें क्रूर और अमानवीय हिरासत में यातनाएं शामिल हैं, जिसमें अपीलकर्ता के जननांगों को पूरी तरह से विकृत कर दिया गया, पुलिस अत्याचार के सबसे बर्बर उदाहरणों में से एक है, जिसे राज्य अपनी पूरी शक्ति से बचाने और छिपाने की कोशिश कर रहा है.

चिकित्सा साक्ष्य निर्णायक रूप से यह स्थापित करते हैं कि ऐसी चोटें स्वयं द्वारा पहुंचाई गई नहीं हो सकतीं. समय-सीमा और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर जांच करने पर प्रतिवादी का आत्महत्या के प्रयास का सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है.

इस बीच, अदालत ने कहा: "...यह माना जाता है कि यह मानने के लिए कोई पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है कि आरोपियों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है, और इसलिए, आरोपी नंबर 1 (शाह) और 2 (चौहान) को धारा 227 सीआरपीसी के तहत मामले से आरोपमुक्त किया जाता है. फरार आरोपी नंबर 3, राजा जहूर अकबर के खिलाफ कार्यवाही धारा 299 सीआरपीसी के तहत जारी रहेगी, और आरोप पत्र को तदनुसार संशोधित किया जाएगा."

ये भी पढ़ें- हिरासत में यातना झेलने वाले पुलिस अधिकारी को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

TAGGED:

JUDGE MANJEET SINGH MANHAS
JAMMU AND KASHMIR
JAMMU AND KASHMIR POLICE CONSTABLE
पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान
KHURSHEED AHMAD CHOHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.