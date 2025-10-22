ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: हिरासत में यातना से बचे खुर्शीद चौहान 'दोषी नहीं', कोर्ट ने उनके खिलाफ मादक पदार्थ मामला खारिज किया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान को मादक पदार्थ मामले से औपचारिक रूप से मुक्त कर दिया है. इसकी वजह से उन्हें शुरू में अवैध हिरासत में रखा गया था. साथ ही हिरासत में यातना के कारण लगभग उनका जीवन बर्बाद हो गया था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह मन्हास ने चौहान और एक सह-अभियुक्त को प्रतिबंधित साक्ष्य की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता के संबंध में गंभीर संदेह का हवाला देते हुए बरी कर दिया. न्यायाधीश ने कहा कि दो सरकारी प्रयोगशालाओं ने कथित हेरोइन के संबंध में विरोधाभासी रिपोर्टें पेश कीं. इसके अलावा नमूनों को केंद्रीय प्रयोगशाला में भेजने में 19 दिनों की अस्पष्ट देरी ने अभियोजन पक्ष के मामले को और कमजोर कर दिया. न्यायाधीश ने अपने 17 पृष्ठ के आदेश में लिखा, "ऐसे मामलों में जहां वैज्ञानिक रिपोर्ट विरोधाभासी हों, लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए." न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि जहां दो विशेषज्ञों की राय "एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों, वहां स्थापित कानून के अनुसार, ऐसे विरोधाभास का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए." अभियोजन पक्ष का मामला फरवरी 2023 में पंजत्रान, करनाह, कुपवाड़ा में सह-आरोपी फारूक हुसैन शाह के आंगन से दो किलोग्राम और 674 ग्राम हेरोइन की कथित बरामदगी पर टिका था. चौहान, जो उस समय कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे, को मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर फंसाया गया था, जिसमें एक पाकिस्तानी नंबर (+923446361390) के साथ संचार, बैंक और संपत्ति के रिकॉर्ड से अनुपातहीन संपत्ति का संकेत, और सह-अभियुक्तों के साथ कथित संबंध शामिल थे. चौहान के पास से कभी कोई प्रतिबंधित वस्तु बरामद नहीं हुई. अदालत ने पाया कि मामला आगे बढ़ने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं.