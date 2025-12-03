अब्दुल्ला कैबिनेट ने रिजर्वेशन मुद्दे पर फैसला लिया, मंजूरी के लिए LG के पास भेजी जाएगी फाइल
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर जो फैसला लिया है उसकी फाइल मंजूरी के लिए एलजी को भेजी जाएगी.
Published : December 3, 2025
आमिर तांत्रे
जम्मू: एक साल की कड़ी मेहनत और कई बार बातचीत के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने बुधवार को आरक्षण के मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया और फाइल को मंजूरी के लिए एलजी मनोज सिन्हा के पास भेजने का निर्णय लिया है.
यहां कन्वेंशन सेंटर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, "कैबिनेट के एजेंडे में 22 मुद्दे थे और आरक्षण का मुद्दा उनमें से एक था. हस्ताक्षर करने और फाइल को स्वीकृत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजने से पहले इस बारे में बात करना अच्छा नहीं होगा."
VIDEO | Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah (@OmarAbdullah) on holding cabinet meeting said, " cabinet held a discussion of 22 agendas... there were many topics and reservation was one of them... we have tried to rationalise things in the reservation process. the cabinet has tried… pic.twitter.com/LzQB0eftrS— Press Trust of India (@PTI_News) December 3, 2025
उन्होंने कहा, "हमने लोगों से किए गए वादों के अनुसार इसे सही ठहराने की कोशिश की है. हमने यह भी कोशिश की है कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो." उमर ने कहा, "हमने इतना समय इसलिए लगाया है क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर राजनीति करना आसान है और आपने यह देखा है. आज तक जो लोग हमें आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं करने के लिए ताना मार रहे थे, उन्होंने हमें धमकी देना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो वे आंदोलन करेंगे."
कैबिनेट की बैठक बुधवार सुबह सीएम निवास पर हुई और मीटिंग करीब दो घंटे तक चली. बैठक के तुरंत बाद, उमर अब्दुल्ला समग्र शिक्षा अभियान के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कन्वेंशन सेंटर पहुंचे.
उमर ने इस मुद्दे पर आगे कहा कि अलग-अलग ग्रुप्स के लिए लगभग 70 प्रतिशत आरक्षण है और सामान्य श्रेणी के लिए सिर्फ 30 प्रतिशत बचा है. उमर अब्दुल्ला ने कहा, "कैबिनेट ने इस मामले में एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की है और अब इसे लेफ्टिनेंट जनरल के पास भेजा जाएगा और जब तक इसे वहां नहीं भेजा जाता, मैं इस पर अधिक कुछ नहीं कह सकता."
हम इससे अधिक विस्तार से विचार-विमर्श नहीं कर सकते थे. हर मुद्दे पर एक से अधिक बार बात हुई और उस पर चर्चा हुई और उसे तीसरी या चौथी बार कैबिनेट मीटिंग में भी उठाया गया.
कैबिनेट सब कमेटी (CSC) ने इस पर छह महीने तक विचार-विमर्श किया और इस मुद्दे को हल करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते थे, वह कर दिया गया है और देखते हैं क्या होता है."
यह पूछे जाने पर कि क्या उनके दोस्त इस फैसले से खुश होंगे, उन्होंने कहा, "मेरे दोस्तों, आप जो बात कर रहे हैं, वह मुश्किल से किसी भी चीज से संतुष्ट होते हैं. हमने यह उनकी संतुष्टि के लिए नहीं किया है और अगर कोई सोचता है कि यह उसकी संतुष्टि के लिए और उसे खुश करने के लिए है, तो वह गलत है.
यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए है. और यह हमारी तरफ से चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करने का एक कदम है, जो हमने लोगों से किया था."
Jammu: On SIR, Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah said, " everything should be clear and transparent, leaving no room for complaints. this is the responsibility of the election commission. all processes must be fair, transparent, and accountable, ensuring that no one… pic.twitter.com/A1es4BbUsY— IANS (@ians_india) December 3, 2025
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME) में एमबीबीएस सीटों के विवाद और कुछ लोगों द्वारा इसे गुरुकुल बनाने की बात कहने के मुद्दे पर जवाब देते हुए, सीएम ने कहा, "अगर आप इसे गुरुकुल बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन रोक रहा है. अगर आप धर्म के नाम पर सीटें बांटना चाहते हैं तो उस जगह को अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन बना दीजिए. उस संस्था को ग्रांट इन एड में जो पैसा दिया जाता है, उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जा सकता है. वहां दी गई ज़मीन के लिए पैसे दो, ग्रांट इन एड लेना बंद करो और स्टेटस बदलकर माइनॉरिटी संस्था बना दो, उसके बाद अगर धर्म के नाम पर सीटें बांटनी हैं, तो करो. आपको कौन रोकेगा, लेकिन अभी तक आपने नीट एग्जाम दिया है और उस प्रोसेस में सिर्फ मेरिट ही मायने रखती है. अगर आपके बच्चे मेरिट में नहीं आते हैं, तो आप इसके लिए किसी और को क्यों दोष दे रहे हैं."
एसआईआर के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर ने कहा कि उन्होंने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन वे चालबाजी में विश्वास करते हैं.
"मेरा मानना है कि चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सीटें बनाई गईं, जो एक चालबाजी थी. अगर एसआईआर से जुड़ी कोई चिंता है, तो चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर उनकी चिंताओं को दूर करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि एसआईआर क्या है और इसमें कोई खतरा नहीं है."
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने द्वारका, नई दिल्ली में एक नया कश्मीर हाउस बनाने और कुछ दूसरी चीजों पर भी विचार-विमर्श किया.
