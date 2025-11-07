ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर उपचुनावः सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम में एनसी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार

जम्मू-कश्मीर के नगरोटा और बडगाम निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है. 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे.

CM Omar Abdullah
सीएम उमर अब्दुल्ला (ANI)
बडगाम: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बडगाम विधानसभा उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद मोसावी के समर्थन में प्रचार किया. प्रचार के दौरान, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वह बडगाम के लिए कई नई परियोजनाओं की योजना बना रहे हैं. जिनमें शैक्षणिक संस्थान, क्रिकेट अकादमी और कम बिजली बिल शामिल हैं.

सीएम अब्दुल्ला ने कहा- "जब 2008 में गंदेरबल के लोगों ने मुझे उनकी सेवा करने की अनुमति दी, तो मैंने उनका धन्यवाद करने के लिए वहां एक नया विश्वविद्यालय खोला. मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आगा महमूद जी जीतेंगे और मैं यहां बडगाम में एक और विश्वविद्यालय खोलने में सक्षम होऊंगा." उन्होंने कहा कि बडगाम में एक क्रिकेट अकादमी और क्रिकेट मैदान बनाने के लिए बीसीसीआई के साथ बातचीत चल रही है.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "जम्मू-कश्मीर में एक भी ऐसा मैदान नहीं है जहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित और खेले जा सके. मैं बडगाम में क्रिकेट मैदान और एक पेशेवर क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए बीसीसीआई के साथ बातचीत कर रहा हूं..."

मुख्यमंत्री ने बिजली बिलों में राहत देने के अपने वादे को दोहराते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों से वादा किया है कि जिसका बिजली बिल 200 यूनिट से कम है, उसका बिल शून्य माना जाएगा. उन्हें भुगतान नहीं करना होगा. इसलिए मीटर लगाए हैं. इसके अलावा उन्होंने आम जनता से बिजली बिल में छूट का लाभ उठाने के लिए मीटर लगवाने का आग्रह किया.

क्यों हो रहा उपचुनावः

जम्मू-कश्मीर के नगरोटा और बडगाम निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है. 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. नगरोटा सीट भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुआ. वहीं बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. उमर ने गंदेरबल सीट और बडगाम दोनों जगहों पर जीत दर्ज की थी. बाद में बडगाम से इस्तीफा दे दिया.

कौन-कौन है मैदान मेंः

नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम भाजपा की देवयानी रानी के खिलाफ मैदान में हैं. कांग्रेस उम्मीदवार ने बेगम के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया. उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं.

बडगाम में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा सैयद महमूद को पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतज़िर मेहदी और भाजपा के आगा सैयद मोहसिन के खिलाफ मैदान में उतारा है. बडगाम में कुल 20 उम्मीदवार उपचुनाव लड़ रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने बडगाम निर्वाचन क्षेत्र से दीबा खान और नगरोटा सीट से जोगिंदर सिंह को मैदान में उतारा है.

CM OMAR ABDULLAH
OMAR ABDULLAH CAMPAIGNED IN BUDGAM
जम्मू कश्मीर उपचुनाव
सीएम उमर अब्दुल्ला
JAMMU KASHMIR BY ELECTIONS

