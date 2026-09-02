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JK: BJP का बेरोजगारी और महंगाई को लेकर उमर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

BJP का बेरोजगारी और महंगाई को लेकर उमर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन ( ANI )