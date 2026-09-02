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JK: BJP का बेरोजगारी और महंगाई को लेकर उमर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

बीजेपी ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा, जबकि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह फैसला मजबूरी में लिया गया.

JK BJP PROTEST AGAINST NC GOVT
BJP का बेरोजगारी और महंगाई को लेकर उमर सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 10:51 AM IST

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श्रीनगर(जम्मू और कश्मीर): जम्मू-कश्मीर में आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, महंगाई और कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लाल चौक के घंटा घर पर विरोध-प्रदर्शन किया. जानकारी के मुताबिक विरोध-प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी नेता यहां से सचिवालय की ओर बढ़ेंगे और इमारत का घेराव करेंगे.

विरोध-प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि बीजेपी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पंचायत चुनावों के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है. हम घंटा घर, लाल चौक से शुरुआत करेंगे और सचिवालय का घेराव करने के लिए वहां जाएंगे. हालात को देखते हुए श्रीनगर में घंटा घर, लाल चौक से लेकर सिविल सचिवालय तक भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है.

बता दें, बीजेपी ने बिजली की दरों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरा है, जबकि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यह फैसला मजबूरी में लिया गया था. इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज गिंडुन पार्क में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. वे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और संसद व सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. इससे पहले मंगलवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने एक ही समय पर विरोध प्रदर्शन बुलाने के लिए नेशनल कॉफ्रेंस (NC) और उमर अब्दुल्ला की कड़ी आलोचना की.

शर्मा ने कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर के आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है. एक महीने पहले इस फैसले की घोषणा की गई थी. इस विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक फोकस युवाओं के लिए नौकरियां हैं. इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अचानक फैसला किया है कि वह भी विरोध प्रदर्शन करेगी. बस उनके समय को देखें. देखें कि वे युवाओं के बारे में कितने गंभीर हैं. उन्होंने 25,000 नौकरियां ठेकेदारों को बेच दी थीं.

कुल मिलाकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी (BJP) दफ्तरों का घेराव करने का ऐलान उन युवाओं का मजाक उड़ाने जैसा है, जिनके मुद्दों को बीजेपी कल (मंगलवार) के विरोध प्रदर्शन में उठा रही है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह पार्टी युवाओं को लेकर गंभीर है. यह कदम सिर्फ उनकी पिछली गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश है. इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मार्च से पहले श्रीनगर में BJP दफ्तर के आस-पास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है. 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को केंद्र-शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से ही पार्टी ने कई विरोध प्रदर्शन किए हैं और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है.

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