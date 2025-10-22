ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का नौ दिवसीय शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होगा. सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि सभा से होगी. छह कार्यदिवसों में कामकाज होगा. जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है, जिसमें विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ एनसी के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की तैयारी में हैं.

सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है. क्योंकि, भाजपा, पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर चुनावी वादों, राज्य का दर्जा बहाल करने, आरक्षण नियमों आदि पर सरकार से जवाबदेही मांगने की तैयारी में हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों पर भी विपक्ष की ओर से जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद है.

इस सत्र में चर्चा का केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले तीन विधेयक होंगे. कैबिनेट पहले ही जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 और वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर दुकान एवं व्यवसाय प्रतिष्ठान विधेयक, 2025 को पारित करने को मंज़ूरी दे चुकी है.

सत्र के लिए विधान सभा सचिवालय को 450 प्रश्न, 13 निजी सदस्यों के विधेयक और 55 निजी सदस्यों के संकल्प प्राप्त हुए हैं. पिछले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए गए 33 निजी सदस्यों के विधेयक सदन में लंबित हैं. 28 अक्टूबर, जो कि निजी सदस्यों के लिए निर्धारित दिन है - इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.