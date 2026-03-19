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जम्मू कश्मीर : सत्ताधारी विधायक लैंड ग्रांट्स बिल पेश करेंगे, PDP विधायक ने की निंदा

जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक लैंड ग्रांट्स बिल बजट सत्र में पेश करेंगे.

Jammu and Kashmir Assembly
जम्मू कश्मीर विधानसभा (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 2:31 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आने वाले विधानसभा के दूसरे सेशन में एक बिल लाने वाले हैं, जिसका मकसद केंद्र शासित प्रदेश के गरीब लोगों को जमीन का हक वापस दिलाना है.

विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च को फिर से शुरू होगा. रमजान के पवित्र महीने की वजह से एक महीने के लिए इसमें छुट्टी थी. सत्र फरवरी में शुरू हुआ था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और श्रीनगर जिले के जादीबल सीट से विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि वह लैंड ग्रांट बिल 2025 लाएंगे, जिसका मकसद जमीन पर गरीब तबके के लोगों के अधिकार वापस दिलाना है.

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा 2022 में लैंड ग्रांट्स एक्ट में किए गए बदलाव काफी नहीं थे, जिससे गरीबों के जमीन के अधिकार पर असर पड़ा. सादिक ने कहा कि उनका बिल भूमि कानूनों में 2022 के संशोधन में किए गए बदलावों को पलटने की मांग करेगा.

उन्होंने कहा, “मेरे पास एक बहुत जरूरी बिल है, लैंड ग्रांट एक्ट 2025. यह बहुत जरूरी बिल है क्योंकि यह गरीब लोगों के जमीन के अधिकार वापस दिलाएगा जो 2022 के संशोधन में छीन लिए गए थे."

उन्होंने कहा, "हमें गरीबों को उनकी जमीन और उनके अधिकार वापस देने होंगे." नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक के प्रस्तावित बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विपक्षी विधायक वहीद पारा ने उन्हें उनके बिल के बारे में याद दिलाया जिसे विधानसभा ने खारिज कर दिया था.

सरकार ने पारा के बिल को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने कश्मीर में विधानसभा के 2025 अगस्त सत्र में पेश किया था. सत्ताधारी पार्टी ने कहा था कि पारा के बिल से एलीट और ज़मीन हड़पने वालों को फायदा हो रहा है.

पारा ने कहा, "राज्य की जमीन पर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में खारिज कर दिया. अब वे दावा कर रहे हैं कि वे एक बिल लाएंगे—हम देखेंगे. इंशाअल्लाह, अगर यह सच में लोगों की सेवा करता है, तो हम इसका समर्थन करेंगे.

उन्होंने कहा कि असली चिंता लोगों, खासकर गरीबों की समस्याएं हैं जो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं - चाहे वह चरागाह हो, नजूल जमीन हो या जंगल की जमीन हो. इन गरीबों को उस जमीन पर मालिकाना हक मिलना चाहिए जिस पर वे सालों से कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि सरकारी जमीन पर बने उनके घरों को तोड़ा जा रहा है.

पारा ने कहा, "वे कहते हैं कि इस विधेयक से 'भूमि हड़पने वालों' को फायदा होगा, लेकिन यह सच नहीं है. जब जम्मू में घर तोड़े गए तो यही लोग सहानुभूति दिखाने वहां गए थे, फिर भी उन घरों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है. विधानसभा में, मीर फैयाज (PDP MLA) ने तोड़-फोड़ अभियान के बारे में एक सवाल उठाया था—अकेले इस साल लगभग 1,500 घर तोड़े गए हैं."

उन्होंने कहा, "इसके बाद भी सरकार ने आम लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया है, ताकि वे अपने घरों में शांति से रह सकें." उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस बात पर आम सहमति होनी चाहिए कि राज्य की जमीन, चरागाह, नजूल की जमीन या जंगल की जमीन पर रहने वाले लोगों के साथ, चाहे वे जम्मू, कश्मीर, चिनाब या पीर पंजाल में हों, और चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, हिंदू या मुस्लिम, सही बर्ताव होना चाहिए.

उन्होंने कहा, “जो लोग 15, 20 या 25 साल से ऐसी जमीन पर रह रहे हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और उन्होंने 10 मरला, 20 मरला या 25 मरला पर छोटे घर बना लिए हैं—इन घरों को नियमित किया जाना चाहिए. उन्हें मालिकाना हक दिया जाना चाहिए.”

उन्होंने कहा कि लोगों को उस जमीन पर मालिकाना हक मिलना चाहिए जिस पर उन्होंने अपने घर बनाए हैं और सालों से रह रहे हैं. उन्होंने कहा, “लेकिन अगर जिन लोगों के पास पहले से ही सरकारी जमीन पर घर हैं, उन्हें भी गिराए जाने का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका क्या मकसद है? गिराने की कार्रवाई बंद होनी चाहिए, और जबरदस्ती घर खाली कराना बंद होना चाहिए.”

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