ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से, उमर अब्दुल्ला पेश करते हैं बजट

उमर अब्दुल्ला की सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बजट सेशन बुलाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सत्र बुलाने का आदेश जारी किया.

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा का सत्र सोमवार, 2 फरवरी, 2026 को सुबह 10 बजे जम्मू में होगा. यह आदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 18 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा 2 फरवरी, 2026 को सुबह 10 बजे जम्मू में बैठक करेगी.

जम्मू: जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा. इसको लेकर जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का सत्र 2 फरवरी से बुलाया है.

बजट सत्र 2 फरवरी को विधानसभा में उपराज्यपाल के संबोधन के साथ शुरू होगा. विधानसभा सचिवालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 21 (1) के तहत एक अलग नोटिस भी जारी किया है, जिसमें विधानसभा के सदस्यों को जम्मू में विधानसभा परिसर में उपराज्यपाल का अभिभाषण सुनने के लिए बुलाया गया है.

बताया जाता है कि विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा और दो हिस्सों में होगा. बजट रमजान शुरू होने से पहले यानी 20 फरवरी को पास किया जाएगा, जबकि बाकी काम यानी सरकारी बिल, प्राइवेट मेंबर के रेजोल्यूशन और प्राइवेट मेंबर के बिल ईद के बाद किए जाएंगे.

वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का विधानसभा में तीसरा भाषण होगा. उनका पहला भाषण 4 नवंबर, 2024 को हुआ था, जब सितंबर-अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनावों के बाद श्रीनगर में विधानसभा का पहला छोटा 5-दिन का सेशन हुआ था. उन्होंने सरकार के पहले बजट सेशन के दौरान 3 मार्च, 2025 को विधानसभा को दूसरी बार संबोधित किया था.

लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाषण पर बहस खत्म होने के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वित्त विभाग का भी चार्ज है, सत्र के दौरान अपना दूसरा बजट पेश कर सकते हैं. उन्होंने 7 मार्च, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना पहला बजट पेश किया था. अब, वह 2026-27 का बजट पेश करेंगे, जिसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय समेत अलग-अलग स्तर पर बातचीत चल रही है. वित्त विभाग ने कई विभाग के साथ बजट मीटिंग भी की हैं.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर में बैन के बावजूद VPN का हुआ इस्तेमाल, टेक एक्सपर्ट्स परेशान