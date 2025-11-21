जम्मू-कश्मीर के सेब किसान क्षति राशि को लेकर से सरकार हैं नाराज, राहत पैकेज पर टिकी है नजर
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और हाईवे बंद होने से सेब किसानों के नुकसान को लेकर सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर विवाद शुरू हो गया.
Published : November 21, 2025 at 4:26 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 4:57 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में इस साल अगस्त और सितंबर में आई बाढ़ और हाईवे जाम होने से बागवानी और खेती के सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है. जम्मू-कश्मीर के कृषि और बागवानी मंत्री जावेद अहमद डार ने विधानसभा के अक्टूबर सत्र में कहा था कि बाढ़ और हाईवे बंद होने से बागवानी और कृषि सेक्टर को 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. जबकि, व्यापारियों का कहना है कि करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है.
डार ने घोषणा की कि भारत सरकार से राहत पैकेज की मांग की गई है. CM उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर के लिए मजबूत विकास सहायता की मांग की. CM के कार्यालय ने सोशल मीडिया X पर लिखा, "बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, निवेश बढ़ाने और J&K में कल्याणकारी पहलों के लिए लगातार वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया."
Chief Minister today called on the Hon'ble Union Minister of Finance @nsitharaman and held detailed discussion on key developmental priorities of Jammu and Kashmir. The meeting focused on strengthening infrastructure, boosting investment and ensuring continued financial support… pic.twitter.com/I7NdOp4pFW— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) November 20, 2025
सरकार के अनुसार, सितंबर में आई बाढ़ और भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 18,934 से ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ है. खेती और बागवानी सेक्टर में फसल वाले इलाकों को 75,997.32 हेक्टेयर का नुकसान हुआ, जिसमें जम्मू डिवीज़न को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ. मंत्री डार ने कहा कि कुल नुकसान 209 करोड़ रुपये था.
स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के नियमों के तहत जम्मू संभाग में प्रभावित किसानों को 52 करोड़ रुपये और कश्मीर घाटी में 1.91 करोड़ रुपये मुआवज़े के तौर पर दिए गए हैं. लेकिन कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स-कम-डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने कहा कि सरकारी आंकड़े बागवानी और कृषि, जो जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था के मुख्य पहिए हैं, के दो क्षेत्रों को हुए नुकसान का कम आंकलन किया गया है.
बशीर ने कहा कि उधमपुर में भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के 20 दिनों से अधिक समय तक बाधित रहने से अकेले सेब क्षेत्र को 600 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा, "हमारा एक अनुमान है कि केवल बागवानी को 2000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और प्रभावितों में व्यापारी, उत्पादक और बागवानी क्षेत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोग शामिल हैं."
सितंबर में आई बाढ़ से जम्मू इलाके में फसलें और घर खराब हो गए, कश्मीर घाटी में धान और सेब के खेत बुरी तरह प्रभावित हुए. पंपोर विधानसभा सीट से रूलिंग पार्टी के विधायक जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने कहा कि अकेले उनके इलाके में धान उगाने वाले किसानों को 15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री को अनुमान बता दिया है," और भारत सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद जताई.
जम्मू-कश्मीर एप्पल फेडरेशन के प्रेसिडेंट ज़हूर अहमद राथर ने कहा कि हाईवे बंद होने और खराब मौसम की वजह से हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सरकार के अंदाज़े से ज़्यादा नुकसान हुआ है. राथर ने कहा, "कश्मीर में गर्मी के महीनों में ओले गिरने, भारी बारिश जैसे खराब मौसम ने सेब और दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचाया. फिर बाढ़ और हाईवे बंद होने से नुकसान दोगुना हो गया."
इसे भी पढ़ेंः