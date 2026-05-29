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जम्मू कश्मीर: जंगल में लगी भीषण आग, पेड़-पौधों को भारी नुकसान, कई जानवरों की मौत

रियासी के सलाल डैम के पास लगी भीषण आग. ( ANI Video screenshot )

जम्मू: जम्मू क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग जाने से पेड़-पौधों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं कई जंगली जानवरों की मौत हो गई है. इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में जंगल में आग लगी हुई है. इसके अलावा राजौरी, नौशेरा और राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में भी बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है. वहीं जम्मू जिले के चौकी चौरा और पल्लनवाला जंगलों में आग से कई इलाकों को नुकसान पहुंचा है. उधमपुर, रियासी और रामबन जिलों के जंगलों चपेट में

आग ने उधमपुर, रियासी और रामबन जिलों के जंगलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और यह अब अलग-अलग इलाकों में फैलती जा रही है. दूसरी तरफ वन विभाग आग लगने की घटनाओं पर काबू नहीं पा सका है, और अधिकारी अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं. कुछ अधिकारियों का मानना ​​है कि बढ़ते तापमान की वजह से कुछ इलाकों में आग लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी मुख्य वजह बिजली के तारों का ज़्यादा गर्म होना और लोगों का जानबूझकर पेड़-पौधों में आग लगाना है.