जम्मू कश्मीर: जंगल में लगी भीषण आग, पेड़-पौधों को भारी नुकसान, कई जानवरों की मौत
जम्मू के कई ज़िलों में जंगलों में भयानक आग लगी हुई है, जिससे पेड़-पौधों और जंगली जानवरों को बहुत नुकसान हो रहा है.
Published : May 29, 2026 at 7:54 PM IST
जम्मू: जम्मू क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग जाने से पेड़-पौधों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं कई जंगली जानवरों की मौत हो गई है. इस बारे में अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में जंगल में आग लगी हुई है. इसके अलावा राजौरी, नौशेरा और राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में भी बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है. वहीं जम्मू जिले के चौकी चौरा और पल्लनवाला जंगलों में आग से कई इलाकों को नुकसान पहुंचा है.
उधमपुर, रियासी और रामबन जिलों के जंगलों चपेट में
आग ने उधमपुर, रियासी और रामबन जिलों के जंगलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और यह अब अलग-अलग इलाकों में फैलती जा रही है. दूसरी तरफ वन विभाग आग लगने की घटनाओं पर काबू नहीं पा सका है, और अधिकारी अभी तक आग लगने के सही कारणों का पता नहीं लगा पाए हैं.
A major forest fire breaks out in the hills near the Salal Dam area of Reasi district, with flames spreading rapidly due to dry vegetation and strong winds. Forest Department and Fire & Emergency Services teams launch operations to control the blaze. pic.twitter.com/ciGAYKoFEz— Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) May 29, 2026
कुछ अधिकारियों का मानना है कि बढ़ते तापमान की वजह से कुछ इलाकों में आग लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी मुख्य वजह बिजली के तारों का ज़्यादा गर्म होना और लोगों का जानबूझकर पेड़-पौधों में आग लगाना है.
पिछले साल भी हुईं थी आग लगने की कई घटनाएं
बता दें कि पिछले साल, जम्मू डिवीजन के सभी 10 जिलों के जंगलों में ऐसी ही आग लगी थी, और सर्दियों के मौसम में अकेले चिनाब सर्कल और राजौरी-पुंछ रेंज में आग लगने की 500 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गई थीं.
#WATCH | Reasi, J&K: Fire tenders reach the spot after a major fire breaks out near the Salal Dam. pic.twitter.com/MdmH9uBGms— ANI (@ANI) May 29, 2026
वहीं जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में ऐसी करीब 550 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें करीब 743 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा. जम्मू और कश्मीर में कुल जंगल 20,194 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 12,066 वर्ग किलोमीटर और कश्मीर क्षेत्र में 8,128 वर्ग किलोमीटर शामिल हैं.
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल जंगल 36 वर्ग किलोमीटर है. जंगल में 1,075 वर्ग किलोमीटर देवदार, 1,825 वर्ग किलोमीटर चीड़, 1,969 वर्ग किलोमीटर कैल, 3,401 वर्ग किलोमीटर फर और 10,075 वर्ग किलोमीटर दूसरी कैटेगरी के जंगल शामिल हैं. बार-बार कोशिश करने के बाद भी, वन विभाग के अधिकारी बयान के लिए उपलब्ध नहीं थे.
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