जम्मू-कश्मीर की 24967 वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर मंजूरी, डेडलाइन खत्म

उम्मीद पोर्टल पर डेडलाइन खत्म होने के साथ ही जम्मू कश्मीर की 24 हजार 967 वक्फ संपत्तियों को मंजूरी दे दी गई.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (ANI)
By Mir Farhat Maqbool

Published : December 8, 2025 at 3:52 PM IST

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर ने शनिवार (6 दिसंबर) को डेडलाइन खत्म होने तक अपनी कुल 25331 मौजूदा और सत्यापित संपत्ति में से 24967 अनुमोदित वक्फ संपत्ति को उम्मीद (UMEED) पोर्टल पर अपलोड कर दिया है. इसमें 364 संपत्ति सत्यापित नहीं हो पाईं क्योंकि वे केंद्र शासित प्रदेश में नियंत्रण रेखा (LoC) के प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं.

भाजपा (BJP) की सरकार के एक बदले हुए ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) एक्ट’ को लागू करने के बाद, जिसके तहत 6 जून को एक सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया था, वक्फ संपत्ति की पूरे देश में डिजिटल इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ी.

देश भर में सभी मौजूदा और रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अपलोड करने की छह महीने की डेडलाइन 6 दिसंबर को खत्म हो गई, जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया.

जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड के डेटा के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों से अप्रूवर्स द्वारा अप्रूव की गई प्रॉपर्टीज़ की संख्या 24967 थी. श्रीनगर जिले में सबसे अधिक प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुईं, जबकि किश्तवाड़ जिले में सबसे कम, 106 प्रॉपर्टीज रजिस्टर और अप्रूव हुईं.

श्रीनगर शहर में, जहां दरगाह और खानकाह-ए-मौला जैसी मशहूर जगहें हैं, 3306 हैं, उन सभी को पोर्टल पर अपलोड किया गया और अप्रूवर्स ने उन्हें मंज़ूरी दे दी. वहीं जम्मू शहर, जिसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, में 2443 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्हें मंज़ूरी मिल गई है. इसके अलावा बडगाम में 2222 प्रॉपर्टीज़ को वेरिफ़ाई और अपलोड किया गया, जिन्हें अप्रूवर ने अप्रूव कर दिया. जबकि राजौरी जिले में 1960 प्रॉपर्टीज को वेरिफ़ाई, अपलोड और अप्रूव किया गया.

अनंतनाग जिले में 3306 संपत्तियां पंजीकृत की गईं, पुलवामा में 1707 संपत्तियों का सत्यापन और पंजीकरण किया गया. गांदरबल जिले में 1086 संपत्तियां पंजीकृत और अनुमोदित की गईं. कुलगाम जिले में 1070 प्रॉपर्टीज को वेरिफाई और अप्रूव किया गया. रामबन जिले में 838 प्रॉपर्टी अपलोड और अप्रूव की गईं. डोडा में 613 प्रॉपर्टी रजिस्टर की गईं. इसी तरह कठुआ जिले में 588 प्रॉपर्टी अपलोड और अप्रूव की गईं.

रियासी जिले में 464 प्रॉपर्टीज को वेरिफाई और अप्रूव किया गया. कुपवाड़ा जिले में 444 प्रॉपर्टीज़ को वेरिफाई और अप्रूव किया गया. सांबा जिले में 428 प्रॉपर्टी रजिस्टर हुईं जिन्हें अप्रूवर्स ने अप्रूव कर दिया. शोपियां जिले में 388 प्रॉपर्टी रजिस्टर हुईं जिन्हें पोर्टल पर अप्रूव कर दिया गया. वहीं बांदीपुरा जिले में 288 प्रॉपर्टी रजिस्टर और अप्रूव की गईं. उधमपुर जिले में 176 प्रॉपर्टी अपलोड और अप्रूव की गईं. किश्तवाड़ जिले में 160 प्रॉपर्टी रजिस्टर और अप्रूव की गईं.

पुंछ जिले में 2584 संपत्तियां पंजीकृत और अपलोड की गईं, उनमें से 2481 (96.01%) सत्यापित और अनुमोदित की गईं. चूंकि जिला नियंत्रण रेखा पर स्थित है, इसलिए 103 संपत्तियां प्रतिबंधित क्षेत्रों में थीं.

बारामूला जिले में 2669 प्रॉपर्टी वेरिफाई की गईं, जिनमें से 2408 (90.22%) को मंजूरी दी गई. उरी और बोनियार में 261 प्रॉपर्टी एलओसी पर प्रतिबंधित एरिया में हैं.

जानकारी की पुष्टि करते हुए, वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) और विशेष अधिकारी औकाफ, बशीर अहमद भट ने ईटीवी भारत को बताया कि जम्मू-कश्मीर में सभी प्रॉपर्टी का असेसमेंट, वेरिफिकेशन और पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. हमने सभी 18 जिलों में यह काम पूरा कर लिया है.

उन्होंने कहा, "पुंछ और बारामूला को छोड़कर सभी संपत्तियों पर नियंत्रण रेखा के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया है." अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल पर 55,17,040 वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया. इनमें से नामित अनुमोदकों द्वारा 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई और सत्यापन के दौरान 10,869 संपत्तियां अस्वीकृत कर दी गई.

उत्तर प्रदेश (92,830 - 86,345 सुन्नी और 6,485 शिया) में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को शामिल किया गया. इसके बाद महाराष्ट्र (62,939) का नंबर आता है. वहीं कर्नाटक में 58,328 प्रॉपर्टीज़ दर्ज की गईं, जबकि पश्चिम बंगाल में 23,086 प्रॉपर्टीज़ को शामिल किया गया.

