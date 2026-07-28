जम्मू-कश्मीर में बढ़ रहे हैं मानव-पशु संघर्ष के मामले, पिछले 5 वर्षों में 100 से अधिक लोगों की गई जान
जम्मू-कश्मीर में मानव-पशु संघर्ष के मामलों का बढ़ना बेहद चिंता का विषय है. 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है.
Published : July 28, 2026 at 9:55 PM IST
श्रीनगर: इंसान-जंगली जानवरों का टकराव जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं में से एक बन गया है. आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 2020 और जुलाई 2025 के बीच इंसानों और जानवरों से संबंधित 17,200 से ज्यादा घटनाएं हुईं.
इन मुठभेड़ों में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई और लगभग 1,100 लोग घायल हुए. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जंगली जानवर तेजी से गांवों, बगीचों और रिहायशी इलाकों का रूख कर रहे हैं. जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण विभाग के इकट्ठा किए गए डेटा से पता चलता है कि एशियाई काले भालू और आम तेंदुए लोगों पर ज्यादातर हमलों के लिए जिम्मेदार थे, खासकर कश्मीर घाटी और जम्मू इलाके के कुछ हिस्सों में ज्यादातर इन जंगली जानवरों के हमले देखे गए. अधिकारियों का कहना है कि जमीन का बदलता इस्तेमाल, जंगलों के सिकुड़ते रहने की जगह और जंगल में खाने की कमी की वजह से जानवर इंसानों की बस्तियों के करीब जा रहे हैं.
विभाग ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी एक रिपोर्ट में इंसान-जंगली जानवरों के टकराव को इलाके की सबसे गंभीर कंजर्वेशन चुनौतियों में से एक बताया. इसमें कहा गया कि एशियाई काले भालू और आम तेंदुए सबसे ज्यादा हमले करते हैं, इंसानों को घायल करते हैं और उन्हें जान से मारते हैं. इसके अलावा खड़ी फसल और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, जमीन के इस्तेमाल में तेजी से बदलाव, रहने की जगह का खराब होना, जंगलों के पास इंसानी गतिविधियां बढ़ना और खाने के कम होते कुदरती स्रोतों की वजह से पिछले कई सालों में लोगों और जंगली जानवरों के बीच मुठभेड़ें बढ़ी हैं. ईटीवी भारत को मिले आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि पांच साल के समय में नॉर्थ कश्मीर में 8 हजार से ज्यादा घटनाएं हुईं, जो पूरे केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज कुल घटनाओं का लगभग आधा है.
दक्षिण कश्मीर में 6,600 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें अकेले शोपियां ज़िले में 2,900 से ज्यादा घटनाएं हुईं. इसी समय के दौरान मध्य कश्मीर में करीब 630 मामले सामने आए. सरकारी डेटा यह भी बताता है कि पिछले दो वित्त वर्ष में इंसान-जंगली जानवरों के बीच टकराव की 15,661 घटनाएं रिपोर्ट हुईं. 2023 से 2024 में मामलों की संख्या 9,301 से घटकर 2024-25 में 6,360 हो गई. हालांकि, मुठभेड़ों में जानें जाती रहीं और लोग घायल होते रहे.
2023-24 के दौरान, 18 लोगों की मौत हुई और 137 दूसरे घायल हुए. 2024-25 में, अधिकारियों ने इंसान-जंगली जानवर संघर्ष से जुड़ी 14 मौतें और 213 घायलों को रिकॉर्ड किया. इसका असर सिर्फ मौतों के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है. जंगलों से सटे गांवों में, कई बाग मालिक सुबह जल्दी या सूरज डूबने के बाद सेब के बागों में जाने से बचते हैं. मक्का, अखरोट और दूसरी फसलें काटने वाले किसान अक्सर भालू के पीक सीजन के दौरान हमलों का खतरा कम करने के लिए ग्रुप में घूमते हैं.
वन्यजीव अधिकारी घरों, स्कूलों, गौशालाओं और वाणिज्यिक भवनों में फंसे भालुओं से जुड़ी इमरजेंसी कॉल पर हमेशा जवाब देते हैं. तेंदुओं का रिहायशी इलाकों में घुसना भी आम बात हो गई है. अधिकारियों ने कहा कि भालू और तेंदुए गांवों, बगीचों और यहां तक कि शहरी इलाकों में भी आ रहे हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा हो गए हैं. आपातकालीन स्थिति में ज्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्स देने के लिए, वन्यजीव संरक्षण विभाग ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में अपने रेस्क्यू आधारभूत संरचना को मजबूत किया है.
अधिकारियों ने कहा कि वाइल्डलाइफ इमरजेंसी में 24 घंटे समस्याओं को सुनने और उस पर एक्शन लेने के लिए करीब 50 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. इन जगहों पर ट्रैंक्विलाइजिंग गन, दवाएं, कैप्चर नेट, पिंजरे, रेस्क्यू उपकरण और गाड़ियां हैं, जबकि पेशेवर लोग तुरंत एक्शन के लिए तैयार रहते हैं. इंसानी और जनावरों के संघर्ष वाले इलाकों में खास पिंजरे और पकड़ने के उपकरण भी लगाए गए हैं. वन्यजीव अधिकारियों ने कहा कि खतरनाक जानवरों को पकड़ा जाता है, जरूरत पड़ने पर ट्रैंक्विलाइज किया जाता है और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल के हिसाब से सही हैबिटैट या रेस्क्यू फैसिलिटी में भेज दिया जाता है.
रैपिड रिस्पॉन्स टीमें अब जानवरों को बचाने, हमलों को रोकने और जब भी मुमकिन हो, वाइल्डलाइफ को सुरक्षित रूप से जंगलों में वापस लाने के लिए कमजोर जिलों में काम करती हैं. सरकार ने पिछले पांच सालों में बचाव के तरीकों को भी बढ़ाया है. इनमें कमजोर जगहों पर कैप्चर केज लगाना, हैबिटैट में सुधार का काम, रेस्क्यू कंट्रोल रूम और इंसान-जानवर संघर्ष से जुड़े गांवों में जन जागरूकता अभियान शामिल हैं.
वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के मुताबिक, वन्यजीव संरक्षण विभाग ने पिछले पांच सालों में करीब 6,923 लोगों को शामिल करते हुए 553 जागरूकता कार्यक्रम किए. प्रशासन ने पीड़ितों और उनके परिवारों को वित्तीय मदद भी दी है. आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि मौत के मामलों में 40.5 लाख रुपये अनुग्रह राशि मुआवजा के तौर पर दिए गए, जबकि पिछले पांच सालों में वन्यजीव हमलों में घायल हुए लोगों को 1.34 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए गए.
आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए कमजोर इलाकों में आठ रेस्क्यू कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं. इस महीने, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आदमी की मौत हो गई, जब वह एक बाग में काम कर रहा था. यह घटना वन्यजीव टीमों द्वारा एक तेंदुए को बचाने के कुछ ही दिनों बाद हुई, जो एक रिहायशी इलाके में घुस गया था. इस कारण गांव वालों में दहशत फैल गई थी. जून में, श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में रात की ड्यूटी के दौरान एक काले भालू के हमले में एक मजदूर घायल हो गया था.
इस ऋतु की शुरुआत में, वन्यजीव अधिकारियों ने गांदरबल, कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में बागों और रिहायशी इलाकों में एशियाई काले भालुओं के घुसने की कई रिपोर्ट पर कार्रवाई की. रेस्क्यू टीमों ने कई जानवरों को सुरक्षित रूप से पकड़ने और पास के जंगलों में ले जाने के लिए ट्रैंक्विलाइजर और पिंजरों का इस्तेमाल किया.
अधिकारियों ने कहा कि ऐसी घटनाएं फल लगने के मौसम में ज्यादा होती हैं, जब भालू खाने की तलाश में ऊंचे जंगल वाले इलाकों से नीचे आते हैं. भालुओं से जुड़ी ज्यादातर आपात स्थित बसंत और पतझड़ के बीच होती हैं, जब बाग, मक्के के खेत और जंगलों के पास के गांव बड़े जंगली जानवरों की वजह से संवेदनशील इलाके बन जाते हैं.
तेंदुए एक अलग चुनौती पेश करते हैं. अधिकारियों ने कहा कि उन्हें गांवों और शहरों के बाहरी इलाकों में तेजी से देखा जा रहा है, जहां आवारा कुत्ते और जानवर शिकार का आसान जरिया बन जाते हैं. रेस्क्यू टीमें अक्सर घनी आबादी वाले इलाकों में घुसने वाले तेंदुओं को बेहोश करके दूसरी जगह ले जाती हैं.
वाइल्डलाइफ रिसर्चर मंसूर सोफी ने कहा कि बढ़ता टकराव प्राकृतिक आवास पर बढ़ते दबाव को दिखाता है. उन्होंने कहा, "जम्मू और कश्मीर में इंसान-वन्यजीव टकराव में बढ़ोतरी, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, हैबिटैट के खराब होने और जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आवास पर बढ़ते दबाव को दिखाती है."
सोफी ने कहा कि लंबे समय के समाधान में वैज्ञानिक निगरानी, प्राकृतिक वास को ठीक करना, समुदाय की भागीदारी और टकराव कम करने के मजबूत उपायों पर फोकस होना चाहिए, न कि सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन और मुआवजे पर निर्भर रहना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा, "सतत सह-अस्तित्व के लिए वन्यजीव की सुरक्षा और स्थानीय समुदाय की सुरक्षा साथ-साथ चलनी चाहिए." ऑर्निथोलॉजिस्ट और 'बर्ड्स ऑफ कश्मीर' ग्रुप के फाउंडर, इरफान जिलानी ने चेतावनी दी कि मुठभेड़ों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है.
उन्होंने कहा, "आने वाले समय में इंसान-जानवर टकराव बढ़ने वाला है. जिलानी ने इस ट्रेंड के लिए जंगल के किनारों पर खेती की जमीन को बागों में बदलने को जिम्मेदार ठहराया, जो फल लगने के मौसम में भालुओं को आकर्षित करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों के अंदर बाड़ लगाने से जानवरों का आना-जाना बदल गया है, जिससे जंगली जानवरों को उन रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जहां लोग अक्सर आते-जाते हैं.
शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी-कश्मीर में वाइल्डलाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट के हेड खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि कई तेंदुए इंसानों की बस्तियों के पास रहने के लिए खुद को ढाल चुके हैं. शाह ने कहा, "कई तेंदुए अब शहरी आबादी के बीच रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं." "वे शिकार के लिए आवारा कुत्तों पर निर्भर रहते हैं, और बाग साल भर उन्हें खाना देते हैं. धान के खेतों और चरागाहों के बदलने से यह बदलाव और भी आसान हो गया है."
जम्मू और कश्मीर में वाइल्डलाइफ एसओएस की एजुकेशन ऑफिसर और प्रोग्राम हेड आलिया मीर ने कहा कि इस समस्या का हल सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन से नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, "इंसान-वन्यजीव टकराव पर काम करने के अपने अनुभव से, मैंने सीखा है कि यह शायद ही कभी सिर्फ वन्यजीवों की वजह से होता है. यह जानवरों के व्यवहार, इंसानी गतिविधियों, जमीन के इस्तेमाल में बदलाव और संसाधन की उपलब्धता के आपसी तालमेल से चलने वाली एक लैंडस्केप मैनेजमेंट चुनौती है."
उन्होंने कहा कि लंबे समय के समाधान के लिए समुदाय में जागरूकता, खाने को आकर्षित करने वाली चीजों का प्रबंधन, वैज्ञानिक निगरानी, फ्रंटलाइन स्टाफ की बेहतर ट्रेनिंग और सरकारी एजेंसियों, स्थानीय संस्थाओं और समुदाय के बीच मजबूत तालमेल की जरूरत है.
ये भी बढ़ें: पश्चिम बंगाल : रात में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने थर्मल ड्रोन कैमरों का उपयोग कर रहा वन विभाग