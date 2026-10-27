जामिया में छात्रों का प्रदर्शन जारी, छात्रसंघ चुनाव की निश्चित तारीख घोषित करने की मांग पर अड़े
जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा.
Published : October 27, 2026 at 11:38 AM IST
नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराने के आदेश के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं हैं. छात्रों की मांग है कि प्रशासन चुनाव की निश्चित तारीख घोषित करने के साथ ही छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी देने की समयसीमा भी तय करे.
जामिया के गेट नंबर-7 पर धारा 163 का चेतावनी बैनर
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जारी धरना-प्रदर्शन के बीच मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय के गेट नंबर-7 के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने को लेकर चेतावनी बैनर लगाया. बैनर में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में गैरकानूनी जमावड़ा, सभा और जुलूस की अनुमति नहीं है. इसमें कहा गया है कि पुलिस के समझाने और भीड़ को शांतिपूर्वक हटने के निर्देश देने के बावजूद आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का प्रयोग भी किया जा सकता है. विश्वविद्यालय के बाहर यह बैनर ऐसे समय लगाया गया है, जब छात्र पिछले 16 दिनों से छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों और प्रशासन के बीच चुनाव की प्रक्रिया और प्रदर्शन के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर विवाद बना हुआ है.
चुनाव की तारीख और संविधान पर समयसीमा की मांग
जामिया प्रशासन ने सोमवार को आदेश जारी कर कहा था कि छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे. इसके साथ ही आंदोलन के दौरान छात्रों को जारी किए गए निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने तथा प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों के आचरण की जांच के लिए समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया. हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आदेश में संविधान को मंजूरी देने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है.
छात्रों का तर्क है कि जब तक चुनाव की तारीख और संविधान को मंजूरी देने की समयसीमा स्पष्ट नहीं होती, तब तक आंदोलन खत्म करने का सवाल नहीं उठता. विश्वविद्यालय में वर्ष 2006 के बाद से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र रेहान खान ने सोमवार को कहा था कि उनकी पहली मांग छात्रसंघ चुनाव बहाल करने और मतदान की तारीख घोषित करने की है. वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार देर रात रेहान खान को प्रदर्शन स्थल तुरंत खाली करने का निर्देश दिया. आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.
ऑनलाइन चल रही हैं कक्षाएं
सोमवार को परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बीच धक्का-मुक्की की घटना भी सामने आई. प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे छात्रों को पुलिस ने विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया. तनाव के बीच विश्वविद्यालय ने 24 अक्टूबर से सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑनलाइन कर दी थीं. सोमवार को जारी नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन कक्षाएं 8 नवंबर तक जारी रहेंगी. इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी.
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