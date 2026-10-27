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जामिया में छात्रों का प्रदर्शन जारी, छात्रसंघ चुनाव की निश्चित तारीख घोषित करने की मांग पर अड़े

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराने के आदेश के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं हैं. छात्रों की मांग है कि प्रशासन चुनाव की निश्चित तारीख घोषित करने के साथ ही छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी देने की समयसीमा भी तय करे.

जामिया के गेट नंबर-7 पर धारा 163 का चेतावनी बैनर

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जारी धरना-प्रदर्शन के बीच मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय के गेट नंबर-7 के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने को लेकर चेतावनी बैनर लगाया. बैनर में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र में गैरकानूनी जमावड़ा, सभा और जुलूस की अनुमति नहीं है. इसमें कहा गया है कि पुलिस के समझाने और भीड़ को शांतिपूर्वक हटने के निर्देश देने के बावजूद आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का प्रयोग भी किया जा सकता है. विश्वविद्यालय के बाहर यह बैनर ऐसे समय लगाया गया है, जब छात्र पिछले 16 दिनों से छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों और प्रशासन के बीच चुनाव की प्रक्रिया और प्रदर्शन के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर विवाद बना हुआ है.