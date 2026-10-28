जामिया में छात्र संघ चुनाव पर रार जारी, प्रदर्शन के 17वें दिन भी नहीं बनी सहमति; विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव (JMISU) बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है.
Published : October 28, 2026 at 12:43 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव (JMISU) बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है. बुधवार को लगातार दूसरे दिन विश्वविद्यालय के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रही. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है.
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया है. इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ जारी निलंबन और कारण बताओ नोटिस भी वापस ले लिए गए हैं. हालांकि, छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने छात्र संघ के संविधान को मंजूरी देने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की है. इसी वजह से उनका आंदोलन जारी है.
चुनाव की निश्चित तारीख घोषित करने की मांग
प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में छात्र संघ चुनाव की निश्चित तारीख घोषित करना, मुख्य प्रॉक्टर को पद से हटाना, ऑनलाइन कक्षाएं बंद करना और विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी व कैंटीन को दोबारा खोलना शामिल है. छात्र प्रशासन से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. वहीं, विश्वविद्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी गई है. इससे पहले प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की घटनाएं भी सामने आई थीं.
गेट नंबर 4C पर तोड़फोड़ को लेकर विवाद
बीती रात विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4C पर तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद छात्रों और जामिया प्रशासन के बीच विवाद और बढ़ गया है. घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है. पुलिस बल की तैनाती के बीच प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.
12 अक्टूबर से शुरू हुआ था प्रदर्शन
जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से प्रदर्शन शुरू हुआ था. शुरुआती दौर में पांच छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, जबकि अब दो छात्र भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं. प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराने की समय-सीमा स्पष्ट करे. आंदोलन के 17वें दिन भी छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच गतिरोध बना हुआ है. प्रशासन की ओर से 15 दिनों के भीतर चुनाव कराने की बात कही गई है, लेकिन संविधान को मंजूरी देने की निश्चित समय-सीमा और चुनाव की पक्की तारीख को लेकर छात्रों की नाराजगी बरकरार है.
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