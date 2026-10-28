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जामिया में छात्र संघ चुनाव पर रार जारी, प्रदर्शन के 17वें दिन भी नहीं बनी सहमति; विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

विश्वविद्यालय के बाहर बीएनएस की धारा 163 लागू ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव (JMISU) बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है. बुधवार को लगातार दूसरे दिन विश्वविद्यालय के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू रही. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है.

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया है. इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ जारी निलंबन और कारण बताओ नोटिस भी वापस ले लिए गए हैं. हालांकि, छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने छात्र संघ के संविधान को मंजूरी देने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की है. इसी वजह से उनका आंदोलन जारी है.