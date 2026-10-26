Jamia में भूख हड़ताल खत्म होने के बाद भी छात्रों की परेशानी बरकरार, ऑफिस और लाइब्रेरी खुलवाने की मांग
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में चल रही छात्रों की भूख हड़ताल आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई है.
Published : October 26, 2026 at 1:51 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इसके बीच आम छात्रों को हुई परेशानियां अब भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास के साथ यूनिवर्सिटी के ऑफिस और लाइब्रेरी का कामकाज भी प्रभावित होने से उन्हें जरूरी दस्तावेज हासिल करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आम छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जल्द से जल्द सामान्य कामकाज बहाल करने की मांग की है.
26 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच समझौता होने के बाद भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई. समझौते के तहत प्रशासन ने निलंबित छात्रों के सस्पेंशन ऑर्डर और शो-कॉज नोटिस वापस लेने का फैसला किया है. इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी.
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की मुख्य मांगों को मान लिया है. प्रशासन ने सभी निलंबित छात्रों के सस्पेंशन ऑर्डर और शो-कॉज नोटिस वापस लेने का फैसला किया है. इसके साथ ही, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. समझौते के तहत, जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ (JMISU) के नए संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे.
छात्र मोहम्मद सकलेन ने बताया कि वह बहुत परेशान है. इस प्रदर्शन की वजह से ऑफिस तक बंद कर दिया गया है. कम से कम ऑफिस तो खुला होना चाहिए. मैं अपना जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं निकाल पा रहा हूं. हर दिन पता चलता है कि साइन हो रहा है, आंदोलन खत्म हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सकलेन ने आगे कहा कि इस सबके बावजूद यूनिवर्सिटी का ऑफिस तो कम से कम चलना चाहिए. जो नोटिस आया था उसमें भी इसका जिक्र नहीं था कि ऑफिस बंद रहेगा. इससे हमलोगों को काफी दिक्कत हो रही है.
एक अन्य छात्र समीर ने बताया कि क्लास ऑनलाइन चल रही है लेकिन बाकी काम तो यहां पर होना चाहिए. लाइब्रेरी भी बंद कर दिया गया है, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है. हमारी गुजारिश प्रशासन से है कि जल्द से जल्द इस प्रोटेस्ट को खत्म कराए. इससे छात्रों का बहुत नुकसान हो रहा है छात्र यूनियन होना चाहिए लेकिन उसको लेकर बाकी छात्रों को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए. यह भूख हड़ताल 12 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी. छात्र पिछले 20 सालों से (साल 2006 से) बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे. इस 14 दिनों तक चले आंदोलन के दौरान परिसर में काफी तनाव देखा गया था. प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी की क्लासों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया था.
इसे भी पढ़ें
- जामिया में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ, संविधान मंजूर होने के 15 दिन बाद होगा मतदान; छात्रों का निलंबन भी वापस
- जामिया मिल्लिया इस्लामिया में गेट खोलने की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, लाइब्रेरी-कैंटीन बंद
- दिल्ली: छात्र संघ की मांग को लेकर जामिया में भूख हड़ताल जारी, सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन मोड में क्लासेज संचालित करने के निर्देश