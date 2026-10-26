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Jamia में भूख हड़ताल खत्म होने के बाद भी छात्रों की परेशानी बरकरार, ऑफिस और लाइब्रेरी खुलवाने की मांग

ऑफिस और लाइब्रेरी खुलवाने की मांग कर रहे छात्र ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इसके बीच आम छात्रों को हुई परेशानियां अब भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास के साथ यूनिवर्सिटी के ऑफिस और लाइब्रेरी का कामकाज भी प्रभावित होने से उन्हें जरूरी दस्तावेज हासिल करने और अन्य प्रशासनिक कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आम छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जल्द से जल्द सामान्य कामकाज बहाल करने की मांग की है.

26 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच समझौता होने के बाद भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई. समझौते के तहत प्रशासन ने निलंबित छात्रों के सस्पेंशन ऑर्डर और शो-कॉज नोटिस वापस लेने का फैसला किया है. इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी.