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दिल्ली के जामिया में बवाल: चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का हंगामा, कई हिरासत में लिए गए, पुलिस बल तैनात

दिल्ली के जामिया में बवाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) यूनिवर्सिटी में पिछले 6 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन शनिवार (17 अक्टूबर 2026) को बड़े विवाद और झड़प में बदल गया. करीब 20 साल (2006) से बंद पड़े छात्र संघ (Student Union) चुनावों की बहाली की मांग को लेकर छात्र यहां भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिन पर प्रशासन ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. इसको लेकर जाामिया कैंपस के बाहर दिनभर हंगामा रहा. इस दौरान शाम को फिर से हंगामा शुरू हो गया.

छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों ने उनके साथ मारपीट की. इस दौरान चार-पांच छात्रों को मामूली चोट लगने की भी सूचना है. इस घटनाक्रम से कैंपस में तनाव बढ़ गया है. जिसके चलते कैंपस में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया है. इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एक बार फिर धरना स्थल पर पहुंचकर अपना आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया.