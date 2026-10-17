दिल्ली के जामिया में बवाल: चुनाव बहाली को लेकर छात्रों का हंगामा, कई हिरासत में लिए गए, पुलिस बल तैनात
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग पर भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया.
Published : October 17, 2026 at 10:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) यूनिवर्सिटी में पिछले 6 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन शनिवार (17 अक्टूबर 2026) को बड़े विवाद और झड़प में बदल गया. करीब 20 साल (2006) से बंद पड़े छात्र संघ (Student Union) चुनावों की बहाली की मांग को लेकर छात्र यहां भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिन पर प्रशासन ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. इसको लेकर जाामिया कैंपस के बाहर दिनभर हंगामा रहा. इस दौरान शाम को फिर से हंगामा शुरू हो गया.
छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों ने उनके साथ मारपीट की. इस दौरान चार-पांच छात्रों को मामूली चोट लगने की भी सूचना है. इस घटनाक्रम से कैंपस में तनाव बढ़ गया है. जिसके चलते कैंपस में पुलिस और अर्द्धसैनिक बल को तैनात कर दिया गया है. इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने एक बार फिर धरना स्थल पर पहुंचकर अपना आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया.
भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को जबरन हटाया गया
छात्र संगठन का दावा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहे छात्र, पुलिस की हिरासत और प्रशासन की चेतावनियों के बावजूद शनिवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हो गए. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के अनुसार, पिछले पांच दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को सुबह करीब 5 बजे कैंपस से हटा दिया गया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस को सील कर दिया और इसके गेट बंद कर दिए.
कैंपस बंद करने के प्रशासन के फैसले पर सवाल
दोपहर करीब 3 बजे छात्र गेट नंबर 7 पर इकट्ठा होने लगे और कैंपस को फिर से खोलने की मांग करने लगे. AISA ने कहा कि पुलिस की हिरासत के बावजूद, प्रदर्शनकारियों का एक समूह कैंपस में घुस गया और अपना धरना जारी रखा. AISA जामिया के सचिव सौरभ ने कैंपस बंद करने के प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छात्रों से बातचीत करने से इनकार कर दिया और उनके विरोध-प्रदर्शन को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया.
उन्होंने कहा, "यूनिवर्सिटी छात्रों से बनी है तो फिर प्रशासन ने किस अधिकार से कैंपस को बंद कर दिया है?" उन्होंने इस कदम को "गैर-कानूनी" और "लोकतंत्र-विरोधी" बताया. AISA ने मांग की कि कैंपस को फिर से खोला जाए और छात्रों को लाइब्रेरी और कैंटीन जैसी जरूरी सुविधाओं तक पहुंच दी जाए. संगठन ने छात्र संघ की बहाली के लिए अपना समर्थन दोहराया और एक लोकतांत्रिक, छात्रों के नेतृत्व वाले कैंपस की वकालत की.
विरोध-प्रदर्शन के लिए तय की गई जगह
वहीं, यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों को बार-बार नोटिस देकर विरोध-प्रदर्शन के लिए तय की गई जगह पर जाने को कहा गया था, लेकिन वे मुख्य गेट और गेट नंबर 7 के पास लॉन में शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा डालते रहे. अधिकारी ने कहा कि जामिया में पहले से ही एक व्यवस्था है, जिसके तहत हर विभाग और केंद्र में तीन चुने हुए छात्र प्रतिनिधि होते हैं, जो छात्रों की चिंताओं को उठा सकते हैं. अधिकारी ने कहा कि प्रशासन को छात्र संघ की मांग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कोई ज्ञापन (मेमोरेंडम) नहीं सौंपा गया है.
अधिकारी ने कहा, "अगर कोई ज्ञापन ही नहीं सौंपा गया है, तो हम प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकते हैं? कोई समिति नहीं बनाई जा सकती. एक छात्र को एक साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और उसके कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, हालांकि उसे इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प दिया गया है. दो अन्य छात्रों को छह महीने के लिए कैंपस में आने से रोक दिया गया है. उनके मामलों की समीक्षा अनुशासनात्मक समिति द्वारा की जाएगी.
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