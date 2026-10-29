जामिया में जुलाई 2027 में होंगे छात्रसंघ चुनाव, 15 मई तक तैयार होगा संविधान
आदेश के मुताबिक, संविधान को मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा.
Published : October 29, 2026 at 10:10 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 11:04 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, छात्रसंघ का संविधान 15 मई 2027 तक तैयार कर उसे मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से छह सप्ताह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे.
इस समयसीमा के अनुसार, जुलाई 2027 में छात्रसंघ चुनाव होने की उम्मीद है. यह आदेश भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों और उनके प्रतिनिधियों की ओर से सौंपे गए पत्र पर विचार करने के बाद जारी किया गया है. प्रशासन ने आंदोलन के दौरान छात्रों को जारी कारण बताओ नोटिस, निलंबन, रस्टिकेशन और कैंपस में प्रवेश पर रोक से जुड़े आदेश वापस लेने की भी बात कही है. साथ ही, छात्रों से धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल तत्काल खत्म करने को कहा है.
15 मई तक तैयार होगा छात्रसंघ का संविधान
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. एम. महताब आलम रिजवी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जामिया छात्रसंघ के संविधान को 15 मई 2027 तक मंजूरी देकर लागू किया जाएगा. संविधान तैयार होने और उसे मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. छात्र लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग कर रहे हैं.
जुलाई में चुनाव कराने की तैयारी
आदेश के मुताबिक, संविधान को मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा. चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार कराए जाएंगे. प्रशासन ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से छह सप्ताह के अंदर चुनाव कराने की बात कही है. आदेश में 16 जुलाई 2027 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र का जिक्र किया गया है. इस हिसाब से जुलाई 2027 में चुनाव कराए जाने की उम्मीद है. हालांकि, आदेश में चुनाव की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है.
छात्रों के खिलाफ कार्रवाई वापस लेने का फैसला
विश्वविद्यालय प्रशासन ने आंदोलन के दौरान छात्रों को जारी कारण बताओ नोटिस, अनुशासनात्मक कार्रवाई, निलंबन, रस्टिकेशन और कैंपस में प्रवेश पर रोक से जुड़े आदेश वापस लेने की बात कही है. इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने का भी आदेश दिया है.
छात्रों में खुशी का माहौल
विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है.
जामिया में जुलाई 2027 में होंगे छात्रसंघ चुनाव,15 मई तक तैयार होगा संविधान, छात्रों में खुशी का माहौल https://t.co/QoA8PtXsza— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) October 29, 2026
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