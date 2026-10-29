ETV Bharat / bharat

जामिया में जुलाई 2027 में होंगे छात्रसंघ चुनाव, 15 मई तक तैयार होगा संविधान

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, छात्रसंघ का संविधान 15 मई 2027 तक तैयार कर उसे मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से छह सप्ताह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे.

इस समयसीमा के अनुसार, जुलाई 2027 में छात्रसंघ चुनाव होने की उम्मीद है. यह आदेश भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों और उनके प्रतिनिधियों की ओर से सौंपे गए पत्र पर विचार करने के बाद जारी किया गया है. प्रशासन ने आंदोलन के दौरान छात्रों को जारी कारण बताओ नोटिस, निलंबन, रस्टिकेशन और कैंपस में प्रवेश पर रोक से जुड़े आदेश वापस लेने की भी बात कही है. साथ ही, छात्रों से धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल तत्काल खत्म करने को कहा है.