जामिया मिलिया इस्लामिया के कर्मचारी ने प्रोफेसर पर लगाया जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप, जानें पूरा मामला
पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि उसे जातिसूचक शब्द कहने के साथ आरोपी ने मारपीट भी की. मामले में जांच शुरू कर दी गई है.
Published : January 20, 2026 at 10:24 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से दलित कर्मचारी पर जातिसूचक शब्द इस्तेमाल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. इसपर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एसीपी को शिकायत दी गई और पीड़ित ने आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की है.
मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 19 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी की तरफ से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एसीपी को लिखित शिकायत दी गई. इसमें बताया गया कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की ओर से एक कर्मचारी पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. 2 दिन अलग-अलग घटना में 13 जनवरी और 16 जनवरी ऐसा किया गया, जिसकी एसीपी को लिखित शिकायत 19 तारीख को दी गई. पीड़ित का मेडिकल कराने के बाद प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कर्मचारी क्लर्क के पद पर जामिया मिलिया इस्लामिया में कार्यरत है
इस मामले को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी प्रो. साइमा सईद ने फोन पर बताया कि हम लोगों को किसी भी वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जो वीडियो चल रहा है वह एडिटेड वीडियो लग रहा है. बाकि, मामला संज्ञान में लिया जा रहा है.
मेरे काम करने के दौरान प्रोफेसर ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मुझे अपशब्द कहे. इसपर मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में घटना को लेकर शिकायत की. 3 दिन बात इसका पता लगने पर प्रोफेसर ने मेरे साथ मारपीट की और कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत कैसे की. मामले में अब तक विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि मुझे एक्शन लेने का भरोसा दिलाया गया है. मैं चाहता हूं कि प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई हो. - पीड़ित कर्मचारी
यह भी पढ़ें-
रचना यादव की हत्या मामला: पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा
वेस्ट दिल्ली में DTC बस रूटों का नया नक्शा तैयार, 21 जनवरी से लागू हो रही रूट रेशनलाइजेशन योजना