ETV Bharat / bharat

जामिया मिलिया इस्लामिया के कर्मचारी ने प्रोफेसर पर लगाया जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से दलित कर्मचारी पर जातिसूचक शब्द इस्तेमाल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. इसपर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एसीपी को शिकायत दी गई और पीड़ित ने आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की है.

मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि 19 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी की तरफ से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एसीपी को लिखित शिकायत दी गई. इसमें बताया गया कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की ओर से एक कर्मचारी पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. 2 दिन अलग-अलग घटना में 13 जनवरी और 16 जनवरी ऐसा किया गया, जिसकी एसीपी को लिखित शिकायत 19 तारीख को दी गई. पीड़ित का मेडिकल कराने के बाद प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कर्मचारी क्लर्क के पद पर जामिया मिलिया इस्लामिया में कार्यरत है