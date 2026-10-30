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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र प्रदर्शन के बीच रजिस्ट्रार ने जारी किया आदेश, 2 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं शुरू

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2 नवंबर से सभी कोर्स की ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. इसके साथ ही मिड-सेमेस्टर, एंड-सेमेस्टर और अन्य निर्धारित परीक्षाएं भी अब ऑफलाइन मोड में ही होंगी. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रो. एमडी महताब आलम रिजवी की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों और फैकल्टी को कक्षाएं और परीक्षाएं सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं.

2 नवंबर से सामान्य तरीके से चलेंगी कक्षाएं: विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) सहित सभी कार्यक्रमों की कक्षाएं 2 नवंबर से ऑफलाइन मोड में होंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों द्वारा छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रह थे प्रशासन ने उस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का निर्देश दया था, जो 24 नवंबर था. कक्षाएं संबंधित विभागों और फैकल्टी की ओर से जारी टाइमटेबल के अनुसार संचालित की जाएंगी. छात्रों को अपने विभाग के निर्देशों और निर्धारित समय-सारणी के मुताबिक कक्षाओं में शामिल होना होगा.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मिड-सेमेस्टर, एंड-सेमेस्टर और पहले से निर्धारित अन्य सभी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही होगी. परीक्षाओं के लिए संबंधित विभागों की ओर से पहले जारी किए गए शेड्यूल का पालन किया जाएगा. ऐसे में छात्रों को अपनी परीक्षाओं की तैयारी ऑफलाइन परीक्षा के हिसाब से करनी होगी.

2 नवंबर से सामान्य तरीके से चलेंगी कक्षाएं (ETV Bharat)

रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी आदेश में छात्रों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. नोटिस में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा. छात्रों को कक्षाओं और परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपने-अपने विभागों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा.



विभागों को जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश:

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी डीन, विभागाध्यक्षों और केंद्रों के निदेशकों को ऑफलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं शुरू करने के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि छात्र या संबंधित पक्ष इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं और इसके कारण किसी तरह की असुविधा होती है, तो विश्वविद्यालय इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा. यह आदेश कुलपति की मंजूरी के बाद जारी किया गया है.



जामिया में छात्र आंदोलन के बीच आया फैसला :

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले कई दिनों से छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे. आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होने और ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए जाने का मामला भी सामने आया था. अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 नवंबर से ऑफलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं शुरू करने की तारीख तय कर दी है.

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