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जामिया में छात्रों के आंदोलन के आगे झुका प्रशासन, 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव बहाली का रास्ता साफ, 18 दिन भूख हड़ताल के बाद बड़ी जीत

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से चल रहे आंदोलन को आखिरकार बड़ी सफलता मिली है. छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो गया. छात्र संगठनों के मुताबिक, प्रशासन ने उनकी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं. करीब 20 साल से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के बाद अब इसकी बहाली का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है. इस आंदोलन में एबिन बेसिल और रेहान खान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे थे. तीन दिनों तक चली बातचीत के बाद केरल के सांसद हरीस बीरन के हस्तक्षेप से सहमति बनी. छात्रों ने इसे अपनी एकजुटता, लोकतांत्रिक अधिकारों और लंबे संघर्ष की बड़ी जीत बताया है.

18 दिनों के आंदोलन के बाद टूटा प्रशासन और छात्रों के बीच आंदोलन: जामिया में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर 12 अक्टूबर से छात्रों का आंदोलन जारी था. छात्रों की प्रमुख मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने के लिए स्पष्ट समयसीमा घोषित करे, जिससे करीब दो दशक से बंद छात्रसंघ व्यवस्था फिर से शुरू हो सके. इस मांग को लेकर छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. आंदोलन आगे बढ़ने के साथ दो छात्र एबिन बेसिल और रेहान खान भूख हड़ताल पर बैठ गए. 18 दिनों तक चले इस आंदोलन के दौरान परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही. छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से आंदोलन को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं थी. इसके बावजूद छात्र अपनी मांगों पर डटे रहे.

जामिया में छात्रों के आंदोलन के आगे झुका प्रशासन, छात्रसंघ चुनाव बहाली का रास्ता साफ (ETV Bharat)

जामिया में छात्रों के आंदोलन के आगे झुका विश्वविद्यालय प्रशासन (ETV Bharat)

सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के सामने रखी मांगें (ETV Bharat)

18 दिन की भूख हड़ताल के बाद छात्रों के आंदोलन को मिली बड़ी जीत (ETV Bharat)

जामिया में 18 दिनों के आंदोलन के बाद टूटा आंदोलन (ETV Bharat)

छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच पिछले तीन दिनों से लगातार बातचीत चल रही थी. हालांकि, कई दौर की चर्चा के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा था. इसके बाद केरल से सांसद हरीस बीरन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया. AISA ने बताया कि सांसद हरीस बीरन ने छात्रों की मांगों को कुलपति के सामने रखा. इसके बाद वह विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के साथ छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के लिए पहुंचे. लंबी चर्चा के बाद प्रशासन की ओर से छात्रों की प्रमुख मांगें स्वीकार किए जाने की घोषणा की गई.विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बातचीत में अलग-अलग छात्र संगठनों और स्वतंत्र छात्रों का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ. इसमें भूख हड़ताल पर बैठे एबिन बेसिल की ओर से NSUI के मोहियुद्दीन, रेहान खान की ओर से फरहान इसराइल, फ्रेटरनिटी से लुबैब, स्वतंत्र छात्रा उत्तरा, AISA से नेविल थॉमस, MSF से सहाद और हबीबा शामिल थीं. प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों की मांगों और आंदोलन के दौरान सामने आए मुद्दों को प्रशासन के सामने रखा. छात्रों का कहना था कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की दिशा में ठोस निर्णय और स्पष्ट समयसीमा जरूरी है.NSUI ने जामिया के छात्रों की इस सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह छात्र एकता और लोकतांत्रिक अधिकारों की जीत है. संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हजारों छात्रों ने डराने-धमकाने और प्रशासनिक दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया. छात्रों की एकजुटता ने आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया. विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि आंदोलन को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस और आइटीबीपी की तैनाती की गई, विश्वविद्यालय परिसर बंद किया गया और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गईं. इसके बावजूद छात्र छात्रसंघ चुनाव की मांग से पीछे नहीं हटे. उन्होंने कहा कि जामिया के छात्रों ने दिखा दिया है कि जब छात्र अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो उनकी मांगों को अनदेखा करना आसान नहीं होता.स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की दिल्ली राज्य कमेटी ने भी जामिया के छात्रों को बधाई दी है. संगठन ने कहा कि करीब दो दशक से छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के बावजूद छात्रों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई जारी रखी और आखिरकार सफलता हासिल की. SFI के मुताबिक, संगठन आंदोलन की शुरुआत से ही छात्रों के साथ खड़ा रहा. संगठन की इकाई समिति के सदस्य अबुजर ने भी छात्रसंघ बहाली की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से भूख हड़ताल की थी. SFI दिल्ली की अध्यक्ष नादिया और सचिव सूरज एलामोन ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, असहमति और छात्र भागीदारी के भी स्थान हैं. छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने और विश्वविद्यालय से जुड़े फैसलों में अपनी आवाज रखने का अधिकार मिलना चाहिए.:जामिया के इस आंदोलन को छात्र संगठन केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं मान रहे हैं. NSUI और SFI दोनों ने इसे देश के दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी जरूरी बताया है. संगठनों का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों को अपनी समस्याएं उठाने और प्रशासन के सामने अपनी बात रखने का लोकतांत्रिक मंच देते हैं.