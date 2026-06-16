बुलडोजर कार्रवाई पर जमात-ए-इस्लामी हिंद का सवाल, कहा- बिना पुनर्वास के तोड़फोड़ अमानवीय
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से जनता से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप करने की अपील की है.
Published : June 16, 2026 at 6:56 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में चल रही बुलडोजर और अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के नेताओं ने कहा कि दिल्ली समेत कई राज्यों में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाइयों में कानूनी प्रक्रिया और पुनर्वास के नियमों की अनदेखी की जा रही है.
जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतासिम खान ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली, फरीदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाए गए हैं. उनका आरोप है कि इन कार्रवाइयों से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं दिखाई देती.
देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल
संगठन का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच लोगों के घर तोड़े गए और अब मानसून के दौरान बेघर हुए परिवारों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जिनमें उचित पुनर्वास के बिना बेदखली पर चिंता जताई गई थी. वहीं जमात-ए-इस्लामी हिंद ने हाल ही में हुए अमेरिका-ईरान शांति समझौते का स्वागत किया है. संगठन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने इसे पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समझौते के पालन को सुनिश्चित करने की अपील की और गाजा-फिलिस्तीन में जारी मानवीय संकट पर भी चिंता जताई.
Delhi: On the US–Iran peace deal, Vice President of Jamaat-e-Islami Hind, Engineer Mohammad Saleem says, “This is a matter of happiness for all of us, and Jamaat-e-Islami Hind expresses great satisfaction that a final peace agreement has been reached between the United States and… pic.twitter.com/6VIpDHS5Bg— IANS (@ians_india) June 16, 2026
ध्वस्तीकरण लोकतांत्रिक माहौल के लिए चिंताजनक
राज्यसभा चुनावों को लेकर भी संगठन ने सवाल उठाए. प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा कि हाल के वर्षों में धनबल, कथित हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग और पारदर्शिता की कमी जैसी शिकायतें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़े करती हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताते हुए एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान ने कहा कि राजनीतिक दबाव, हिंसा और ध्वस्तीकरण की घटनाएं लोकतांत्रिक माहौल के लिए चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि कानून का पालन जरूरी है, लेकिन किसी भी कार्रवाई में निष्पक्षता और विधिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन होना चाहिए.
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों से इन मुद्दों पर हस्तक्षेप करने की अपील की है. संगठन का कहना है कि देश के हर नागरिक के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना है.
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