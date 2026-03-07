ETV Bharat / bharat

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने महिला सुरक्षा और ईरान संकट पर जताई चिंता, सरकार से की अपील

नई दिल्ली: 8 मार्च रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में देश दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी जरूरतें और उनकी बेहतरी के लिए देश दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं.

राजधानी दिल्ली में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने महिलाओं की हिफाजत, गरिमा, देश की आर्थिक स्थिति और पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभी लंबा संघर्ष बाकी है. उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि साल 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख 45 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए. इन मामलों में रेप, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, हैरेसमेंट, मानव तस्करी और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार 2022 में 31 हजार से अधिक रेप के मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन हर दिन लगभग 85 बलात्कार के मामले सामने आए.

लापता महिलाओं पर जताई चिंता

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में घरेलू हिंसा के मामले सबसे अधिक हैं, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं के लिए खतरा केवल बाहर ही नहीं बल्कि कई बार घर के अंदर भी मौजूद होता है. सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने महिलाओं के लापता होने की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में इन महिलाओं के मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, शोषण और यौन हिंसा का शिकार होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आए एपस्टीन तस्करी नेटवर्क का भी जिक्र किया, जिसमें प्रभावशाली लोगों द्वारा नाबालिग लड़कियों के संगठित शोषण का खुलासा हुआ था. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि समाज में एक गहरा नैतिक संकट मौजूद है.

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कड़े कानून और त्वरित न्याय ही नहीं, बल्कि सम्मान, नैतिकता और जवाबदेही पर आधारित सामाजिक व्यवस्था भी जरूरी है. इसके बाद उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यूनियन बजट 2026-27 के बाद सामने आए हालिया घटनाक्रम ने आर्थिक चुनौतियों को और स्पष्ट कर दिया है. उनके अनुसार बजट में आपूर्ति पक्ष को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर दिया गया, जबकि आय वितरण, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया. उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग रुकी हुई आय, बढ़ती महंगाई और सीमित सामाजिक सुरक्षा के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे हैं.