ETV Bharat / bharat

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने महिला सुरक्षा और ईरान संकट पर जताई चिंता, सरकार से की अपील

ईरान युद्ध दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है और आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है-सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की सरकार से अपील
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की सरकार से अपील (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 7, 2026 at 7:57 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 8 मार्च रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में देश दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा, उनकी जरूरतें और उनकी बेहतरी के लिए देश दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं.

राजधानी दिल्ली में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है. उन्होंने महिलाओं की हिफाजत, गरिमा, देश की आर्थिक स्थिति और पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह हमें यह भी याद दिलाता है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभी लंबा संघर्ष बाकी है. उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि साल 2022 में भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख 45 हजार से अधिक मामले दर्ज किए गए. इन मामलों में रेप, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, हैरेसमेंट, मानव तस्करी और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. आंकड़ों के अनुसार 2022 में 31 हजार से अधिक रेप के मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन हर दिन लगभग 85 बलात्कार के मामले सामने आए.

लापता महिलाओं पर जताई चिंता
उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में घरेलू हिंसा के मामले सबसे अधिक हैं, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं के लिए खतरा केवल बाहर ही नहीं बल्कि कई बार घर के अंदर भी मौजूद होता है. सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने महिलाओं के लापता होने की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में इन महिलाओं के मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, शोषण और यौन हिंसा का शिकार होने का खतरा काफी बढ़ जाता है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आए एपस्टीन तस्करी नेटवर्क का भी जिक्र किया, जिसमें प्रभावशाली लोगों द्वारा नाबालिग लड़कियों के संगठित शोषण का खुलासा हुआ था. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं यह दिखाती हैं कि समाज में एक गहरा नैतिक संकट मौजूद है.

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कड़े कानून और त्वरित न्याय ही नहीं, बल्कि सम्मान, नैतिकता और जवाबदेही पर आधारित सामाजिक व्यवस्था भी जरूरी है. इसके बाद उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यूनियन बजट 2026-27 के बाद सामने आए हालिया घटनाक्रम ने आर्थिक चुनौतियों को और स्पष्ट कर दिया है. उनके अनुसार बजट में आपूर्ति पक्ष को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर दिया गया, जबकि आय वितरण, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया. उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग रुकी हुई आय, बढ़ती महंगाई और सीमित सामाजिक सुरक्षा के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे हैं.

साथ ही तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी ने लाखों युवाओं को ऐसे प्लेटफॉर्म आधारित कामों में धकेल दिया है जहां न नौकरी की सुरक्षा है, न पर्याप्त वेतन और न ही सामाजिक सुरक्षा. कई अध्ययनों के अनुसार बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स हर महीने 15 हजार रुपये से भी कम कमाते हैं, और उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन या कानूनी सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होतीं.

मिडिल ईस्ट के हालातों पर चिंता
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और रुपये पर दबाव आता है तो इससे आयात बिल और महंगाई दोनों बढ़ने का खतरा है. उन्होंने बताया कि भारत अपनी जरूरत का चौथे-पांचवें हिस्से से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय तनाव का सीधा असर ईंधन की कीमतों, परिवहन लागत और आम लोगों के खर्च पर पड़ सकता है. उन्होंने श्रम बाजार की स्थिति को भी चिंताजनक बताया. उनके अनुसार भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक रोजगार पर निर्भर है.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त सैन्य हमले अंतरराष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन हैं. उन्होंने दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में स्थित शाजारेह तैयबेह गर्ल्स स्कूल पर हुए हवाई हमले की भी कड़ी निंदा की, जिसमें करीब 160 से 170 स्कूली बच्चों की मौत की खबर सामने आई है.

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने चेतावनी दी कि मौजूदा टकराव को पूरे मध्य पूर्व में बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने से रोकना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार है, लेकिन स्थिति को ऐसा रूप नहीं लेना चाहिए जिससे पड़ोसी देश भी सीधे टकराव में आ जाएं और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाए. उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि स्थायी शांति और स्थिरता का रास्ता संवाद, कूटनीति, संप्रभुता के सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन से ही निकल सकता है.

ये भी पढ़ें- लाइव Iran War Live Updates: इजराइल और अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा ईरान, सरेंडर का सपना भूल जाएं...राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा

ये भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट में हालात के मद्देनजर CBSE का बड़ा फैसला, 9 से 11 मार्च की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित

TAGGED:

JAMATE ISLAMI
JAMAAT E ISLAMI HIND
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी
WOMENS DAY 2026
JAMAAT E ISLAMI HIND ON WOMEN ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.