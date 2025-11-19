जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद, आज शुरू होगी पदयात्रा, सुनिये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्षम है.
रामनगर: जामा मस्जिद व हरिहर मंदिर भूमि विवाद के बीच अब इस मुद्दे ने नया मोड़ ले लिया है. मुकदमे के पक्षकार महंत ऋषिराज गिरी ने 19 नवंबर को हरिहर मंदिर तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है. इसी क्रम में रामनगर पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल को पौराणिक और आस्था से जुड़ा स्थान बताते हुए महत्वपूर्ण बयान दिया. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा संभल का उल्लेख पुराणों और श्रीमद्भागवत महापुराण में मिलता है.
मान्यता है कि भविष्य में भगवान विष्णु का अवतार 'कल्कि' इसी संभल की पावन भूमि पर होगा. उन्होंने कहा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं संभल आए थे. उन्होंने श्री कल्कि धाम की आधारशिला अपने हाथों से रखी. यह क्षेत्र सनातन संस्कृति की अखंड परंपरा और आस्था का प्रतीक है.
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा मुगलकाल में मंदिरों के ध्वस्तीकरण को लेकर आचार्य ने कहा कि इतिहास में कई स्थानों पर मंदिर तोड़े जाने के उल्लेख मिलते हैं. अयोध्या, काशी, मथुरा सहित संभल में भी धार्मिक ढांचों को नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि सनातन समाज की यह आस्था व मान्यता है कि जहां-जहां मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई. वहां के इतिहास की सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए.
हरिहर मंदिर पर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि यह सवाल मेरे पक्ष में होने या न होने का नहीं है, परंतु आस्था से जुड़े हर विषय में सत्य सामने आना आवश्यक है,अगर कोई भक्त या संगठन पदयात्रा निकालना चाहता है और वह शांतिपूर्ण है, तो यह उनका अधिकार है.
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सक्षम है. संभल का जिला प्रशासन भी पूरी तरह समर्थ और सतर्क है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन जो भी निर्णय करेगा. वह प्रदेश और देश—दोनों के हित में होगा.विवाद के बीच पदयात्रा के ऐलान से इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हलचल तेज हो गई है. सभी की नजरें अब 19 नवंबर की प्रस्तावित पदयात्रा और प्रशासन की तैयारी पर टिकी हैं.
