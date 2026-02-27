ETV Bharat / bharat

क्या रेत माफिया निगल जाएंगे 501 साल पुराना जल्पेश मंदिर? 127 फीट ऊंचे शिवालय पर भूस्खलन का साया

कहा जाता है कि कोच राजवंश के संस्थापक राजा विश्व सिंह ने 1524 में जल्पेश शिव मंदिर की स्थापना की थी. बाद में, कूचबिहार के महाराजा प्राण नारायण राय (1632-1665) ने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया. उन्होंने दिल्ली से वास्तुकारों को बुलवाकर मंदिर को फिर से बनवाने का काम करवाया. हालांकि, काम शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद प्राण नारायण राय का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पुत्र महाराजा मोद नारायण राय ने निर्माण पूरा कराया.

उत्तर बंगाल के लोगों ने इसके दुष्परिणाम बहुत पहले ही महसूस किए थे. दस साल पहले, अंधाधुंध रेत खनन के कारण नदी का तल अचानक धंस गया था और वहां एक झरना बन गया था. ऐसा नजारा आमतौर पर पठारी क्षेत्रों की नदियों में दिखता है, लेकिन उत्तर बंगाल में यह एक दुर्लभ घटना थी. भूगर्भीय शोधकर्ताओं के अनुसार, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और बेतहाशा रेत-पत्थर निकाले जाते हैं, तो जलस्तर गिर जाता है और नदी का तल व उसके किनारे धंसने लगते हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि प्रसिद्ध जल्पेश मेला मैदान भी शिव मंदिर के ठीक बगल में स्थित है. मंदिर के पास रेत के आठ ब्लॉक थे, जिनकी खुदाई की समय-सीमा (लीज) कुछ दिन पहले ही समाप्त हो चुकी है. आरोप है कि लीज खत्म होने के बाद भी वहां धड़ल्ले से रेत निकाली जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस अवैज्ञानिक खुदाई से जर्दा नदी और उसके आस-पास के इलाकों की मिट्टी ढीली हो रही है.

जर्दा नदी से जल्पेश मंदिर की दूरी कई सौ मीटर है. पिछले काफी समय से जल्पेश मंदिर के पास जर्दा नदी से अवैज्ञानिक तरीके से रेत निकालने के आरोप लग रहे हैं. कहा जा रहा है कि इस वजह से जर्दा नदी का रास्ता और उसका तल दोनों बदल रहे हैं. नतीजतन, यह डर सता रहा है कि निकट भविष्य में जर्दा नदी में भूस्खलन होने से जल्पेश मंदिर को भारी नुकसान हो सकता है.

विशेषज्ञों को डर है कि इस अवैध खुदाई के कारण भविष्य में जर्दा नदी के किनारे स्थित मंदिर भूस्खलन की चपेट में आ सकता है. जल्पेश मंदिर समिति और मैनागुड़ी पंचायत समिति का मानना है कि अगर नदी से रेत-पत्थर निकालना तुरंत बंद नहीं किया गया, तो आने वाले समय में मंदिर को भारी नुकसान हो सकता है. विशेषज्ञों ने जल्पेश मंदिर के गर्भगृह को बचाने के लिए जर्दा नदी से रेत की खुदाई तुरंत रोकने की मांग की है.

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): उत्तर-पूर्व भारत के प्रसिद्ध शैव तीर्थ स्थल पर भूस्खलन (landslide) का खतरा मंडरा रहा है! इसके कारण 501 साल पुराने जल्पेश मंदिर के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है. इस खतरे का कारण शिव मंदिर के पास बहने वाली जर्दा नदी से रेत और पत्थरों का अवैध खनन बताया जा रहा है.

1775 से 1865 तक, डुआर्स क्षेत्र भूटान के राजा के नियंत्रण में था. भूटान के राजा ने मैनागुड़ी, कूचबिहार और बैकुंठपुर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था. 1867 में, डुआर्स अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया.

4 जून, 1894 को ब्रिटिश सरकार ने जल्पेश मंदिर के प्रबंधन के लिए एक सर्कुलर जारी किया. मंदिर की देखरेख के लिए 'जल्पेश मंदिर समिति' का गठन किया गया. आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वही बोर्ड या समिति मंदिर के विकास और नवीनीकरण का काम संभाल रही है. जून 1897 में आए एक भीषण भूकंप में जल्पेश मंदिर का ऊपरी 52 फीट का हिस्सा नष्ट हो गया था. बाद में, जल्पेश मंदिर समिति ने इस क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवाई.

जल्पेश मंदिर का महत्व

जल्पेश मंदिर उत्तर-पूर्व भारत के सबसे प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थलों में से एक है. यह मंदिर मैनागुड़ी शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है. मंदिर के सामने जर्दा पुल के पास ही जल्पेश मेला मैदान है. शिव चतुर्दशी के अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला परिषद द्वारा यहां एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं. सावन में नेपाल, भूटान और राज्य के अन्य हिस्सों से लाखों श्रद्धालु इस प्रसिद्ध शिवालय में जल चढ़ाने आते हैं.

जल्पेश मंदिर लगभग एक एकड़ जमीन पर बना है और इसकी ऊंचाई 127 फीट है. मंदिर की लंबाई 124 फीट और चौड़ाई 120 फीट है. मंदिर का गर्भगृह जमीन से 12 फीट नीचे स्थित है. हर साल सावन के महीने में यहां लाखों श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए जुटते हैं. कुल मिलाकर, उत्तर बंगाल में जल्पेश मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है.

मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु. (ETV Bharat)

मंदिर के अस्तित्व पर संकट!

जल्पेश मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के सचिव गिरिंद्रनाथ देब ने कहा, "जर्दा नदी से रेत और पत्थरों की निकासी तुरंत रोकी जानी चाहिए. यहां भूस्खलन का भारी खतरा है. हम जल्पेश मंदिर को लेकर बेहद चिंतित हैं. हमने पहले भी प्रशासन को इस बारे में सूचित किया था और हम फिर से उन्हें जानकारी देंगे. जल्पेश मंदिर के पास जर्दा नदी के घाटों से रेत निकालना फौरन बंद होना चाहिए."

जल्पेश नागरिक समिति के सचिव रजनीकांत रॉय ने कहा, "जर्दा नदी से जिस तरह रेत निकाली जा रही है, उसका स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है. अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो निकट भविष्य में जल्पेश मेले का आकार भी छोटा हो जाएगा. लोग नदी से रेत निकालकर और उसे बेचकर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से भविष्य में जल्पेश मंदिर के नीचे की जमीन धंस सकती है."

प्रसन्नदेव महिला महाविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर रंजीत सिंह ने चिंता जताते हुए कहा, "अंधाधुंध रेत खनन के कारण लगभग हर जगह भूस्खलन की घटनाएं होती हैं. नदी तल से रेत और पत्थर निकालने से नदी का रास्ता बदल जाता है, जिससे दोनों किनारों पर दबाव बढ़ता है. इसके परिणामस्वरूप नदी के दोनों ओर जमीन धंसने लगती है. ऐसी घटना जल्पेश के पुल के साथ भी हो सकती है."

प्रोफेसर ने इसे बचने के उपाय भी सुझाए. उन्होंने कहा, "सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा. रेत और पत्थरों की निकासी वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए. सरकार को अधिक सतर्क रहना होगा ताकि नदी का रास्ता बदलने या निचला हिस्सा धंसने से मंदिर को कोई नुकसान न हो. प्रशासन को मंदिर के पास नदी में बांधबनाने की जरूरत है. मंदिर को बचाने के लिए सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने होंगे."

जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी शमा परवीन ने दावा किया, "हमें जल्पेश मंदिर में भूस्खलन के किसी खतरे की जानकारी नहीं मिली है. अगर ऐसा कुछ होता है, तो हम संबंधित विभाग के साथ इसकी जांच करेंगे."

इसे भी पढ़ेंः