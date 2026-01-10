ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के सुमन बेरा, जिन्हें एक अमेरिकी कंपनी में 1 करोड़ रुपये का मिला पैकेज

सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र को US कंपनी में 1 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है. परिवार में खुशी की लहर है.

jalpaiguri-government-engineering-college-student-bags-rs-1-crore-pkg-in-us-company
सुमन बेरा, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): पश्चिम मिदनापुर के खड़गपुर में मिट्टी की दीवारों वाले घर में पले-बढ़े 21 साल के सुमन बेरा को गरीबी रोक नहीं पाई. बेरा के परिवार वालों को उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे एक यूस कंपनी में सालाना 1 करोड़ रुपये के पैकेज पर नौकरी मिली. जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के इतिहास में यह पहली बार है, जहां सुमन अभी छात्र हैं.

छात्र का परिवार
कॉलेज के सूत्रों के मुताबिक, सुमन बेरा का घर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर के एक दूर-दराज के गाँव बारबंशी में है. घर पर उनके माता-पिता और एक बहन हैं. बहन की शादी हो चुकी है. पिता अचल कुमार बेरा गांव में ट्यूशन पढ़ाते थे. हालांकि, अब बुढ़ापे की वजह से वे ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं.

सुमन बेरा ने 2020 में बारबंशी हाई स्कूल से सेकेंडरी पास की. सेकेंडरी स्कूल में 96.28 परसेंट मार्क्स के साथ वह सर्विस ब्लॉक में पहले नंबर पर रहे. फिर सुमन ने 2022 में मेदिनीपुर कॉलेजिएट स्कूल से हायर सेकेंडरी पास की. हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट में उन्हें 94 परसेंट मार्क्स मिले. फिर स्टेट जॉइंट में उनकी रैंक करीब 2400 थी. उसी साल, सुमन को जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया.

सुमन को मिली नौकरी
सुमन अभी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल की पढ़ाई कर रहे हैं. इस बीच, सुमन ने पिछले साल बेंगलुरु में एक अमेरिकी कंपनी लिंक्डइन के इंडियन हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप की थी. सुमन को उस अमेरिकी कंपनी में सैलरी और बोनस मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपये के सालाना पैकेज पर नौकरी मिल गई.

कॉलेज का बयान
सुमन जहां पढ़ाई करता है, उस कॉलेज ने बताया है कि यहां से पहले भी कई छात्रों को बड़ी जगहों पर नौकरी मिली है. लेकिन किसी को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला. इसलिए जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को सुमन की सफलता पर गर्व है. प्रिंसिपल अमिताभ रॉय ने कहा, "हमारे कॉलेज के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी छात्र को इतना बड़ा पैकेज ऑफर हुआ है. हमें सुमन पर गर्व है. उन्होंने कहा कि, सुमन बहुत अच्छा लड़का है. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुमन को इतना बड़ा पैकेज मिलेगा.

क्या कहा सुमन ने
सुमन बेरा खुद इस कामयाबी से खुश हैं. उनका कहना था कि, वह मई 2025 से तीन महीने तक उस कंपनी में इंटर्नशिप की। उस समय वे बेंगलुरु ऑफिस में काम कर रहे थे. कंपनी ने पहले ही बोलकर नौकरी का ऑफर दिया था. इस साल ऑफिशियली लेटर आया. सुमन ने कहा कि, उसे कंपनी की तरफ करीब एक करोड़ रुपये सालाना सैलरी का ऑफर दिया गया था. सुमन ने कहा कि, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि, उन्हें एक करोड़ रुपये का पैकेज मिलेगा और इतनी अच्छी कंपनी में काम करेंगे.

सुमन का परिवार काफी खुश है
परिवार का कहना है कि, सुमन ने गरीबी में बड़ी मुश्किलों से अपने दिन गुजारे हैं. हालांकि, उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी. परिवार ने भी जितना हो सकता था, उसका साथ दिया. पूरा परिवार सुमन की कामयाबी से काफी खुश है. सुमन बेरा के घर में उसकी मेहनत और लगन के कारण उम्मीद और आशा की एक नई किरण जगी है.

