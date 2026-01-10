ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के सुमन बेरा, जिन्हें एक अमेरिकी कंपनी में 1 करोड़ रुपये का मिला पैकेज

सुमन बेरा, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ( ETV Bharat )

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): पश्चिम मिदनापुर के खड़गपुर में मिट्टी की दीवारों वाले घर में पले-बढ़े 21 साल के सुमन बेरा को गरीबी रोक नहीं पाई. बेरा के परिवार वालों को उस समय खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे एक यूस कंपनी में सालाना 1 करोड़ रुपये के पैकेज पर नौकरी मिली. जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के इतिहास में यह पहली बार है, जहां सुमन अभी छात्र हैं. छात्र का परिवार

कॉलेज के सूत्रों के मुताबिक, सुमन बेरा का घर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर के एक दूर-दराज के गाँव बारबंशी में है. घर पर उनके माता-पिता और एक बहन हैं. बहन की शादी हो चुकी है. पिता अचल कुमार बेरा गांव में ट्यूशन पढ़ाते थे. हालांकि, अब बुढ़ापे की वजह से वे ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं. सुमन बेरा ने 2020 में बारबंशी हाई स्कूल से सेकेंडरी पास की. सेकेंडरी स्कूल में 96.28 परसेंट मार्क्स के साथ वह सर्विस ब्लॉक में पहले नंबर पर रहे. फिर सुमन ने 2022 में मेदिनीपुर कॉलेजिएट स्कूल से हायर सेकेंडरी पास की. हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस डिपार्टमेंट में उन्हें 94 परसेंट मार्क्स मिले. फिर स्टेट जॉइंट में उनकी रैंक करीब 2400 थी. उसी साल, सुमन को जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया. सुमन को मिली नौकरी

सुमन अभी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल की पढ़ाई कर रहे हैं. इस बीच, सुमन ने पिछले साल बेंगलुरु में एक अमेरिकी कंपनी लिंक्डइन के इंडियन हेडक्वार्टर में इंटर्नशिप की थी. सुमन को उस अमेरिकी कंपनी में सैलरी और बोनस मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपये के सालाना पैकेज पर नौकरी मिल गई.