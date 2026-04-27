जनरल कोच से गिरा लड़का, चेन पुलिंग के बाद भी नहीं रुकी ट्रेन, रेलवे अधिकारी बोले- जांच जारी
एक कथित वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की रोते हुए कह रही है कि उसका भाई चलती ट्रेन से गिर गया.
Published : April 27, 2026 at 4:11 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्ली: जलपाईगुड़ी-रामनगर रूट पर एक चलती ट्रेन में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक लड़का, अपना सामान पकड़े हुए, चलती ट्रेन से फिसल गया. इसके बाद यात्रियों ने मदद के लिए चेन पुलिंग की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी. ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने रेल मदद और रेलवे पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली.
एक कथित वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छोटी लड़की रोते हुए दावा कर रही है कि उसका भाई चलती ट्रेन से गिर गया. साथ बैठे यात्रियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी.
इस घटना के बारे में पूछे जाने पर, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटना की पुष्टि की और बताया कि अभी जांच चल रही है, जबकि शुरुआती जानकारी से तस्वीर साफ होने लगी है. अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना 26 अप्रैल को ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में हुई, जब वह रानीनगर और जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के बीच सफर कर रही थी. सफर के शुरुआती घंटों में, जनरल कोच के दरवाजे के पास खड़ा एक 24 साल का लड़का चलती ट्रेन से गिर गया – भीड़भाड़ वाले रूट पर यह एक आम खतरा है.
अधिकारी के मुताबिक, जब तक ट्रेन जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर पहुंची, तब तक रेलवे स्टाफ का ध्यान इस स्थिति की ओर चला गया था. ट्रेन में मौजूद ट्रेन मैनेजर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के लोगों और टिकट चेकिंग अधिकारियों के साथ घटना का जायजा लेने और उस पर कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंचे.
जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान खींचा है, खासकर खुले ट्रेन के दरवाजों के पास खड़े होने से जुड़े खतरों पर – जो कई यात्रियों के लिए एक आम लेकिन खतरनाक सच्चाई है.
वायरल वीडियो से उठी चिंताओं को दूर करते हुए, रेलवे अधिकारियों ने इमरजेंसी अलार्म सिस्टम में खराबी के दावों को खारिज कर दिया है. एक अधिकारी ने कहा, "वीडियो में अलार्म चेन के काम न करने के आरोपों की जांच की गई है. पूरी ट्रेन की डेस्टिनेशन पर अच्छी तरह से जांच की गई, और सभी अलार्म चेन सही तरीके से काम कर रही थीं."
इसके अलावा, अधिकारी ने बताया कि ट्रेन के सफर शुरू करने से पहले जनरल कोच में अलार्म चेन की 100 प्रतिशत टेस्टिंग की गई थी. हालांकि, उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच अभी भी चल रही है.
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