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जनरल कोच से गिरा लड़का, चेन पुलिंग के बाद भी नहीं रुकी ट्रेन, रेलवे अधिकारी बोले- जांच जारी

वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट ( Screengrab )

चंचल मुखर्जी नई दिल्ली: जलपाईगुड़ी-रामनगर रूट पर एक चलती ट्रेन में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक लड़का, अपना सामान पकड़े हुए, चलती ट्रेन से फिसल गया. इसके बाद यात्रियों ने मदद के लिए चेन पुलिंग की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी. ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने रेल मदद और रेलवे पुलिस से भी संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली. एक कथित वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक छोटी लड़की रोते हुए दावा कर रही है कि उसका भाई चलती ट्रेन से गिर गया. साथ बैठे यात्रियों को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने इमरजेंसी चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी. इस घटना के बारे में पूछे जाने पर, रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटना की पुष्टि की और बताया कि अभी जांच चल रही है, जबकि शुरुआती जानकारी से तस्वीर साफ होने लगी है. अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना 26 अप्रैल को ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में हुई, जब वह रानीनगर और जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के बीच सफर कर रही थी. सफर के शुरुआती घंटों में, जनरल कोच के दरवाजे के पास खड़ा एक 24 साल का लड़का चलती ट्रेन से गिर गया – भीड़भाड़ वाले रूट पर यह एक आम खतरा है.