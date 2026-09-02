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महाराष्ट्र: मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे से वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर ने कह दी ये बात

महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे से बात करती हुईं कलेक्टर आशिमा मित्तल ( ETV Bharat )

जालना: मनोज जारांगे ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अंतरवाली सराटी में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिससे राज्य भर के प्रदर्शनकारियों में सरकार के खिलाफ फिर से गुस्सा भड़क गया है. जिला कलेक्टर आशिमा मित्तल और पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू ने मंगलवार देर रात मनोज जारांगे से मुलाकात की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही. जब जिला कलेक्टर ने जारांगे को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया, तो उन्होंने बार-बार कहा कि मौजूदा सरकार ने काबिल लोगों को भी आत्महत्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस पर जिला कलेक्टर की प्रतिक्रिया ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया और विरोध प्रदर्शन वाले टेंट का माहौल पूरी तरह बदल गया. जालना के अंतरवाली सराटी में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे मनोज जारांगे की तबीयत बिगड़ गई है. इसलिए राज्य सरकार उन्हें विरोध प्रदर्शन वापस लेने के लिए मनाने की पूरी कोशिश कर रही है. इसी कोशिश के तहत जालना की जिला कलेक्टर आशिमा मित्तल और पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू ने मंगलवार देर रात जारांगे से मुलाक़ात की. मुलाकात के दौरान, मित्तल ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया. बातचीत के दौरान जारांगे कुछ निराश हो गए और जिला कलेक्टर से पूछा, 'क्या आप सरकार का पक्ष लेना चाहती हैं?'