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पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई 'जलभरा संदेश', 'मनोहरा' को मिला जीआई टैग, बालागढ़ की नावों को मिली पहचान

चंदननगर की इस मशहूर जगह के एक हलवाई, सैबल मोदक ने कहा, "चंदननगर का जलभरा संदेश पूरे भारत में मशहूर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार बढ़ाने के लिए जीआई टैग मिलना जरूरी था. उन्होंने कहा कि, उन्हें बहुत खुशी है कि जलभरा संदेश को GI पहचान मिली है." GI (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में उन्होंने कहा, "हमने सितंबर 2022 में GI टैग के लिए अप्लाई किया था और चार साल बाद यह पहचान मिली.

मशहूर सूर्य मोदक ने यह अनोखी डिश एक संदेश, जो बर्फीले सेब (ताल-शांश) की गिरी जैसा होता है. इसमें गुलाब की खुशबू वाला सिरप भरकर बनाई थी. यह मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है, और क्योंकि इसमें लिक्विड भरा होता है, इसलिए यह चंदननगर में 'जलभरा' (मतलब 'पानी/लिक्विड से भरा') के नाम से मशहूर हो गई. आज, जलभरा चॉकलेट, आम और स्ट्रॉबेरी जैसे कई फ्लेवर में बनता है.

जलभरा की कहानी 19वीं सदी से, सूर्य मोदक का जलभरा संदेश 'जमाई थकानो मिष्टी' के नाम से मशहूर है. स्थानीय कहानियों के अनुसार, तेलिनिपारा के बंद्योपाध्याय परिवार ने यह मिठाई खास तौर पर अपने दामादों को धोखा देने के लिए बनवाई थी.

मीठे खाने के शौकीन बंगालियों के लिए जलभरा संदेश का कोई विकल्प नहीं है. जिले के लोग अब इस मिठाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की मांग कर रहे हैं. साथ ही, कारीगरों ने खत्म हो रही नाव बनाने की उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए सरकार से पहल करने की मांग की है.

जनाई की 'मनोहरा' को भी भारत सरकार से यह खास पहचान मिली है. कुल मिलाकर, यह हुगली के लिए एक नई उपलब्धि है. चंदननगर के जलभरा संदेश और जनाई की मनोहरा मिठाई से लेकर बालागढ़ की नावों तक, इन उत्पाद को मिली पहचान से हलवाई और नाव के कारीगर बहुत खुश हैं.

हुगली: पश्चिम बंगाल अपनी बेहतरीन और अनूठी मिठाइयों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इसी कड़ी में काफी लंबे इंतजार के बाद चंदननगर के 'जलभरा संदेश' और बालागढ़ की नावों को जीआई टैग (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन-GI tags) टैग मिला है.

उन्होंने कहा कि, यह मिठाई कई प्रक्रिया से सफलतापूर्वक गुजरी है. अब से, सूर्य मोदक का 'जलभरा' 'चंदननगर-एर जलभरा' (चंदननगर का जलभरा) के नाम से जाना जाएगा. हम चाहते हैं कि चंदननगर में सूर्य मोदक की एक मूर्ति बनाई जाए और इस बारे में स्थानीय विधायक से आग्रह किया गया है.

पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई जलभरा संदेश (ETV Bharat)

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में 'जलभरा' की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि, सरकार को इस मकसद के लिए शोध करने की पहल करनी चाहिए. तभी 'जलभरा' को विदेशी बाजार में पहचान मिलेगी और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे.

बालागढ़ की कम होती नाव बनाने की इंडस्ट्री

बालागढ़ में नाव बनाने का उद्योग 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है. शुरू में, यहां 'डिंगी' (छोटी) नावें बनती थीं. उसके बाद बड़े जहाज बनने लगे. हुगली जिला नदी के किनारे बसी सभ्यता का हिस्सा है, और सप्तग्राम पोर्ट होने से इन नावों के लिए बाजार बन गया.

बालागढ़ की नाव (ETV Bharat)

कई यूरोपीय देशों ने हुगली में कॉलोनियां बसाईं, जिसका नतीजा यह हुआ कि, बालागढ़ के श्रीपुर, राजबंगशिपारा, चंद्रा और तेतुलिया जैसे इलाकों में नाव बनाने की वर्कशॉप खुल गईं. यहां से अलग-अलग तरह की लकड़ी की नावें देश-विदेश में निर्यात की जाती थीं. आज भी यहां 12 से 28 फीट लंबी नावें बनती हैं.

पहले, यहां नाव बनाने की सैकड़ों वर्कशॉप थीं. हालांकि, आधुनिक तकनीक के जमाने में नावों का इस्तेमाल कम हो गया है, और अब सिर्फ़ 21 वर्कशॉप ही मुश्किल से बची हैं. अब पुरानी पीढ़ी ने ही इस उद्योग को जिंदा रखा है. पहले के मुकाबले कम सैलरी और बिक्री में भारी गिरावट के कारण, युवा पीढ़ी इस काम में नहीं आ रही है.

नाव बनाने और बेचने का व्यापार झारखंड, उत्तर 24 परगना के सुंदरबन, नामखाना और काकद्वीप जैसे कई इलाकों में चलता है. बालागढ़ की नावों के पीछे का इतिहास बहुत अच्छा होने के बावजूद, इस उद्योग को अब तक जीआई टैग नहीं मिला था. आज, आखिरकार वह पहचान मिल गई है.

बालागढ़ की नावों को जीआई टैग (ETV Bharat)

कारीगर अब इस पारंपरिक उद्योग को बचाने के लिए सरकारी मदद मांग रहे हैं. शोधकर्ता पार्थ चटर्जी ने कहा कि, बालागढ़ की नाव बनाने की इंडस्ट्री के लिए जीआई टैग हासिल करना लगभग चार साल तक चली एक बड़ी लड़ाई थी. भारत में कई जगहों पर नावें बनती हैं. हमारे अपने राज्य में सुंदरबन, काकद्वीप और जलपाईगुड़ी भी शामिल हैं, लेकिन बालागढ़ की नाव बनाने की कला अनोखी है.

वहीं, प्रोफेसर डॉ. पिनाकी घोष और डॉ. शांतनु पांडा ने अलग-अलग डेटा और सबूतों के जरिए इस इतिहास को दिखाने में मदद की. पांच सुनवाई के बाद, बालागढ़ 'डिंगी' (पारंपरिक छोटी नाव) को पहचान मिली. हम यह दिखा पाए कि यह डिंगी नाव के विकास के शुरुआती दौर को दिखाती है."

एक नाव कारीगर ने कहा, "जीआई टैग की वजह से, हमने भारत के मैप पर अपनी जगह बनाई है, और हम इससे खुश हैं. लेकिन, मैं यह नहीं कह सकता कि हमें आर्थिक तौर पर कितना फायदा होगा."



उन्होंने बताया कि नावों का इस्तेमाल ज्यादातर मछुआरे करते हैं, जो खुद आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, इसलिए, नावों को सही कीमत नहीं मिलती, और कारीगर आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होने के लिए संघर्ष करते हैं. कारीगर ने चिंता जताई कि इस जीआई पहचान के बाद सरकारी मदद के बिना, नाव बनाने वाली इंडस्ट्री का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है.

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