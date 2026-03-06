ETV Bharat / bharat

'अभी के संघर्षों को पश्चिम और पूर्व के नजिरये से परिभाषित किया जाता है': रायसीना डायलॉग में बोले, जयंशकर

जयशंकर ने कहा, "पिछले 70 वर्षों में हमने एक ऐसी व्यवस्था देखी जो 'पश्चिम की थी, पश्चिम के द्वारा थी और पश्चिम के लिए थी'.

Raisina Dialogue 2026
विदेश मंत्री एस. जयशंकर, शुक्रवार, 06 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के दूसरे दिन ऑथर्स कॉर्नर सेशन के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ. (IANS/X/@DrSJaishankar)
Published : March 6, 2026 at 2:45 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान संघर्ष 'पश्चिम और पूर्व' के दो हिस्सों में बंटे हुए हैं, और ऐसे में 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की तीसरी अवधारणा बहुत मायने रखती है. नई दिल्ली में 'रायसीना डायलॉग 2026' के "ऑथर्स कॉर्नर" सत्र के दौरान जयशंकर ने ये बातें कहीं.

उन्होंने कहा, "फिलहाल, संघर्षों को पश्चिम और पूर्व के नजरिए से परिभाषित किया जा रहा है, और यहां तीसरे पक्ष यानी ग्लोबल साउथ का विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. एलेक्स स्टब की किताब में रूस को तीसरे पक्ष (G3) के रूप में बताया गया है, लेकिन दुनिया और भी अधिक बहुध्रुवीय होगी. ताकत अब किसी एक जगह नहीं बल्कि बहुत अधिक बिखरी हुई होगी."

ग्लोबल साउथ को एक भावना और एकजुटता के रूप में रेखांकित करते हुए जयशंकर ने कहा कि यह औपनिवेशिक इतिहास से कहीं आगे की बात है. उन्होंने कहा, "वैक्सीन मैत्री वह भावनात्मक पहुंच थी. ग्लोबल वेस्ट (पश्चिमी देश) हाल तक बहुत राजनीतिक और व्यवस्थित था. हालांकि, अब ग्लोबल वेस्ट के बीच वह एकजुटता पहले जैसी नहीं रही."

जयशंकर ने कहा, "पिछले 70 वर्षों में हमने एक ऐसी व्यवस्था देखी जो 'पश्चिम की थी, पश्चिम के द्वारा थी और पश्चिम के लिए थी'. लेकिन भारत के इतिहास में 70 साल केवल 1 प्रतिशत के बराबर हैं."

चर्चा में भाग लेते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि भविष्य की दुनिया बहुध्रुवीयता (multipolarity) और बहुपक्षवाद (multilateralism) का मिश्रण होगी. उन्होंने कहा, "फ़िनलैंड बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देगा. यदि 'ग्लोबल साउथ' को अपनी कमान खुद संभालनी है, तो 'ग्लोबल वेस्ट' और 'ग्लोबल ईस्ट' को उपदेश देना बंद कर बराबरी का भागीदार बनना चाहिए."

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का जिक्र करते हुए स्टब ने आगे कहा कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ बिना किसी सलाह-मशविरे के कई कदम उठा रहा है, जो पहले कभी नहीं होता था. स्टब ने कहा, "अमेरिका अब 'ग्लोबल वेस्ट' से अलग हो रहा है. इसलिए, 'ग्लोबल नॉर्थ' (विकसित देश) अब नया वैचारिक 'ग्लोबल वेस्ट' बनता जा रहा है."

इससे पहले गुरुवार को स्टब ने यह भी कहा था कि 'ग्लोबल साउथ' ही यह तय करेगा कि अगली विश्व व्यवस्था कैसी दिखेगी. स्टब ने कहा, "एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत यह तय करने में एक प्रमुख ताकत होगा कि दुनिया 'टकराव वाली बहुध्रुवीयता' की ओर झुकेगी या नहीं, जहां केवल सौदेबाजी, लेनदेन और प्रभाव क्षेत्रों का बोलबाला होता है. बदलाव के इस दौर में भारत और अन्य प्रमुख शक्तियों द्वारा चुने गए नीतिगत विकल्प वास्तव में बहुत मायने रखते हैं. वे ही भविष्य की दिशा तय करेंगे."

चूंकि भू-राजनीति को अब तेजी से गोलार्धीय नजरिए से देखा जा रहा है, "ऑथर्स कॉर्नर" की इस चर्चा ने आज के वैश्विक परिदृश्य का खाका तैयार किया- जिसमें यह जांचा गया कि सत्ता के नए समीकरण वैश्विक स्थिरता को मजबूती देंगे या उथल-पुथल को और तेज करेंगे.

इस सत्र में इस बात का आकलन किया गया कि कैसे समकालीन भू-राजनीति नई साझेदारियों, सुविधा के गठबंधनों और अनजाने में बने उन समूहों को जन्म दे रही है, जो सामयिक और विषयगत घटनाक्रमों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं.

शुक्रवार को सम्मेलन के दौरान अपने मंत्री स्तरीय संबोधन में विदेश राज्य मंत्री के.वी. सिंह ने कहा, "अपनी बात को दृढ़ता से कहना राष्ट्रीय हितों की अनुशासित रक्षा और अपनी 'लक्ष्मण रेखा' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है. इसकी शुरुआत संप्रभुता से होती है. सीमा पर, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति और स्थिरता के साथ कोई समझौता न हो."

यह बताते हुए कि बड़ी शक्तियों के साथ भारत के संबंध प्रगति पर आधारित हैं. सिंह ने कहा, "सामंजस्य का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि एक ऐसी सहमति बनाना है जो सत्ता-केंद्रित नहीं, बल्कि जन-केंद्रित हो. जैसा कि हम 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहे हैं, हमारा ध्यान लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर बना हुआ है."

