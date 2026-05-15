जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ पश्चिम एशिया संकट और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में हैं.
Published : May 15, 2026 at 3:14 PM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराकची से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलते हालात और इसके बड़े असर के साथ-साथ साझा हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की. जयशंकर ने भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में अराकची के शामिल होने का भी स्वागत किया.
ईरानी विदेश मंत्री के साथ बैठक के बाद, जयशंकर ने एक्स पोस्ट में लिखा, "आज सुबह दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से विस्तृत बातचीत हुई. पश्चिम एशिया की स्थिति और इसके प्रभाव पर चर्चा हुई. साझा हितों के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई. भारत में BRICS की बैठक में उनके शामिल होने की तारीफ करता हूं."
Had a detailed conversation with FM Abbas Araghchi of Iran this morning in Delhi. @araghchi— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 15, 2026
Discussed the situation in West Asia and its implications. Also exchanged views on bilateral issues of mutual interest.
Appreciate his participation in #BRICSIndia2026 pic.twitter.com/cLaM0l15hI
इससे पहले गुरुवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में BRICS के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री से भी मुलाकात की. यह बैठक ईरान युद्ध शुरू होने के बाद भारत के साथ पहली उच्च-स्तरीय राजनयिक बातचीत थी.
इस बीच, विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार को पश्चिम एशिया में नाजुक सुरक्षा स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में लगातार तनाव, शिपिंग रूट और ऊर्जा सुविधाओं के लिए खतरे, दुनिया भर में चिंता का विषय बने हुए हैं. BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा, "पश्चिम एशिया में संघर्ष पर खास ध्यान देने की जरूरत है. लगातार तनाव, समुद्री परिवहन के लिए जोखिम, और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में बाधाएं स्थिति की नाजुकता को दिखाती हैं. होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर सहित अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से सुरक्षित और बिना बाधा वाला समुद्री बहाव, दुनिया के आर्थिक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है."
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य और सिद्धांतों के प्रति भारत की "मजबूत प्रतिबद्धता" को भी दोहराया. जयशंकर ने कहा, "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नींव बना रहना चाहिए. बातचीत और कूटनीति ही झगड़ों को सुलझाने का एकमात्र टिकाऊ तरीका है."
ईरानी विदेश मंत्री अराकची ने गुरुवार को BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने भाषण में दुनिया भर के लोगों से अमेरिका और इजराइल द्वारा "अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन" की निंदा करने और "युद्ध भड़काने" के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की, ताकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने वालों को सजा मिल सके.
उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने "क्रूर और अवैध हमला" किया है. उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों पर हमलों को झूठे दावों से सही ठहराया गया है जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और यहां तक कि अमेरिका के अपने खुफिया आकलन के भी खिलाफ हैं. सच तो यह है कि ईरान - कई दूसरे स्वतंत्र देशों की तरह - अवैध विस्तार और युद्ध भड़काने का शिकार है. इनकी आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है."
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