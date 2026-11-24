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जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ टेलीफोन पर चर्चा की

विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ( ANI )

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि उन्होंने लावरोव के साथ टेलीफोन पर चर्चा की सराहना की.

जयशंकर ने लिखा, 'हाल के घटनाक्रमों पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ आज शाम हुई टेलीफोन पर बातचीत के लिए शुक्रिया.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात करते हुए कहा कि भारत रूस-यूक्रेन विवाद को शांति से सुलझाने की सभी कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार है.

लगभग दो महीने पहले, यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा था कि कीव को भारत और तीन दूसरे देशों से संभावित सीजफायर के लिए अलग-अलग प्रस्ताव मिले हैं. इससे पहले एक और पोस्ट में जयशंकर ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर ऑर्गनाइज किए गए शबद कीर्तन में अपनी भागीदारी को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बताया और कहा कि सिख गुरु की हमेशा रहने वाली शिक्षाएं लोगों को शांति, दया और सेवा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती हैं.