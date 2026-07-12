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'पोती का चेहरा वीडियो कॉल पर देखा, उसके बाद स्पीडबोट कुछ ही सेकंड में पलट गई', 15 भारतीयों की मौत पर विदेश मंत्री ने जताया शोक

सांकेतिक तस्वीर ( ANI )

नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वियतनाम में एक नौका पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया है. जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘वियतनाम के फू क्वोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़ी नौका दुर्घटना से बेहद दुखी हूं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया तथा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई. नौका पर 32 भारतीय पर्यटकों और चालक दल के चार स्थानीय सदस्यों समेत कुल 36 लोग सवार थे. इनमें से 21 लोगों को बचा लिया गया. फू क्वोक, वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है और अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों, प्रवाल भित्तियों तथा द्वीप भ्रमण के कारण प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. वियतनाम घूमने गए दक्षिण भारत के मोबाइल फोन कंपनी के कारोबारी सहयोगियों की यात्रा शनिवार को दर्दनाक हादसे में बदल गई. तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली निवासी शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद भी मृतकों में शामिल हैं. मजीद के एक रिश्तेदार ने बताया, ‘‘उन्होंने सुबह अपनी नन्हीं सी पोती का चेहरा वीडियो कॉल पर देखा और पत्नी व बेटे से बात की. किसी को नहीं पता था कि यह परिवार से उनकी आखिरी बातचीत होगी.’’ अब्दुल्ला एक मोबाइल फोन कंपनी के चैनल पार्टनर थे. कंपनी ने अपने बिजनेस सहयोगियों के लिए यह विदेश यात्रा प्रायोजित की थी. हनोई में भारतीय दूतावास के अनुसार, वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने से तमिलनाडु के दस लोगों और आंध्र प्रदेश व केरल के क्रमशः तीन और दो लोगों की मौत हो गई. दक्षिणी राज्यों की सरकारों ने कहा कि वे शव को जल्द से जल्द अपने-अपने राज्यों में लाने और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं. अब्दुल्ला के रिश्तेदार ने कहा, ‘‘वह सामान्यतः यात्रा पर नहीं जाते थे. पहले उन्होंने अपने बेटे को भेजने का विचार किया था, लेकिन अंततः स्वयं चले गए. वह 9 जुलाई को वियतनाम गए थे और 13 जुलाई को लौटने वाले थे.’’ शनिवार सुबह उन्होंने बेटे से कारोबार के संबंध में बात की और पत्नी को बताया कि वे एक ऐसे द्वीप पर जा रहे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा. उन्होंने कहा था कि वापस आने के बाद फोन करेंगे. उन्होंने अपनी नवजात पोती को वीडियो कॉल पर देखा. वही उनके परिवार से आखिरी संवाद साबित हुआ.