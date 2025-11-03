ETV Bharat / bharat

जयशंकर ने स्पेस, फिनटेक में बहरीन के साथ सहयोग का आह्वान किया, गाजा शांति योजना के लिए समर्थन दोहराया

'व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि' उन्होंने स्वास्थ्य सेवा सहयोग, स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग और जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों का उल्लेख किया. जयशंकर ने कहा, "हमने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में भी लगातार वृद्धि देखी है. हम बहरीन के निवेशकों का भारत में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए स्वागत करते हैं. द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और व्यापार और निवेश पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना से हमारे आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा."

भारत की दो दिवसीय यात्रा पर बहरीन के विदेश मंत्री बहरीन के विदेश मंत्री आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और वर्तमान में भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि पर प्रकाश डाला और बहरीन के निवेशकों को भारत में अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया.

जयशंकर ने कहा, "हमारी पिछली जीसीसी बैठक के बाद से हमने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों में द्विपक्षीय रूप से उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन स्पेस, फिनटेक और टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्र भी हैं जो हमारे संबंधों के लिए काफी आशाजनक हैं."

बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अलजयानी के साथ पांचवीं भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग (HJC) बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी मित्रता पर प्रकाश डाला, जो मजबूत व्यापारिक संबंधों और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है.

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को स्पेस, फिनटेक और टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत और बहरीन के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए गाजा शांति योजना के प्रति भारत के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की.

उन्होंने आगे कहा, "हम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलों पर काम कर रहे हैं. हमारी अंतरिक्ष एजेंसियां भी अपने सहयोग को गहरा करने की दिशा में प्रगति कर रही हैं. संस्कृति और मजबूत जन-जन संबंधों के क्षेत्र में हमारे बीच जीवंत सहयोग है."

'इलेक्ट्रॉनिक वीजा सिस्टम की शुरुआत'

क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सितंबर 2025 में तीन भारतीय नौसैनिक जहाजों की बहरीन यात्रा का उल्लेख किया और भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए देश के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सेवा पहलों और अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग में प्रगति की भी घोषणा की. साथ ही इस वर्ष की शुरुआत में बहरीन के विजिटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वीजा सिस्टम की शुरुआत की.

गाजा शांति योजना को समर्थन

क्षेत्रीय मुद्दों पर जयशंकर ने गाजा शांति योजना के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया और एक स्थायी और टिकाऊ समाधान की आवश्यकता पर बल दिया. विदेश मंत्री ने कहा, "हम भारतीय समुदाय के कल्याण का ध्यान रखने के लिए बहरीन साम्राज्य के नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं और मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि हमने क्षेत्रीय स्तर पर न केवल क्षेत्र में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अभूतपूर्व बदलाव देखा है. इसलिए मैं इस अवसर पर गाजा शांति योजना के प्रति अपने समर्थन को दोहराता हूं, जिससे हमें उम्मीद है कि एक स्थायी और टिकाऊ समाधान निकलेगा."

उन्होंने 21वीं मनामा वार्ता के सफल समापन पर बहरीन को बधाई दी और आगामी जीसीसी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बहरीन को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने भारत-जीसीसी सहयोग को और प्रगाढ़ करने की आशा व्यक्त की.

उन्होंने कहा, "हम भारत-जीसीसी सहयोग को और बढ़ाने के लिए आपके समर्थन की आशा करते हैं." बैठक से पहले जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री का भारतीय राजधानी में स्वागत किया और कहा कि वह उच्च संयुक्त आयोग की बैठक में प्रोडक्टिव डिस्क्शन की आशा करते हैं. जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अलजयानी का नई दिल्ली में स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है. 5वें भारत-बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की प्रोडक्टिव डिस्क्शन की आशा है. "

