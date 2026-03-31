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जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के भाई ताहिर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत

नई दिल्ली : जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर का पाकिस्तान में निधन हो गया है. उसकी मौत किस तरह से हुई है, इसके बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है. वह भी अपने भाई की तरह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था. बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है. यहां पर मसूद के रिश्तेदार रहते हैं.

ताहिर अनवर दो दशकों से अधिक समय तक प्रशिक्षण शिविरों, हथियारों की खरीद और परिचालन योजना की देखरेख करता था. उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है. इसमें जैश-ए-मोहम्मद के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. लेकिन मृत्यु का कारण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.

अनवर की मृत्यु से जैश-ए-मोहम्मद के नेतृत्व से एक प्रमुख व्यक्ति हट गया है, जिससे उसके सशस्त्र दल में नेतृत्व की कमी की संभावना बढ़ गई है. उसे प्रमुख संगठनात्मक केंद्र मरकज उस्मान-ओ-अली परिसर का प्रमुख नियुक्त किया गया था और शीर्ष नेतृत्व से उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण निर्णय लेने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह क्षति ऐसे समय में परिचालन की निरंतरता को बाधित कर सकती है जब समूह बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है.

जैश ए मोहम्मद का संबंध भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों से रहा है. इसमें 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट वायुसेना हमला, 19 सैनिकों की जान लेने वाला उरी हमला और 2019 का पुलवामा बम धमाका शामिल है, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे.

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर जैश के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया था. इन हमलों में बहावलपुर स्थित जैश का मुख्यालय भी शामिल था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में मसूद अजहर के कई करीबी रिश्तेदार मारे गए थे.