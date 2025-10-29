ETV Bharat / bharat

आतंकी मसूद अजहर ने महिलाओं को जिहादी बनाने की चली नई चाल, बोला- 'सीधे जन्नत नसीब होगी'

नई दिल्ली : पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JEM) भारत के खिलाफ अपनी जंग को नए रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. संगठन के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने अपनी नई महिला जिहाद ब्रिगेड जमात उल मोमिनात के गठन किए जाने की घोषणा की है.

इस बारे में मसूद अजहर की 21 मिनट की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है. इसमें पाकिस्तान के द्वारा संचालित किए जा रहे इस आतंकी नेटवर्क की नई साजिश का खुलासा हुआ है. इस ऑडियो में खुद मसूद अजहर महिलाओं को आतंक के रास्ते पर लाने के लिए भड़का रहा है. साथ ही वह दावा कर रहा है कि जो महिला जमात उल मोमिनात में शामिल होगी, उसे मौत को बाद सीधे जन्नत नसीब होगी.

मसूद अजहर का यह भाषण बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में दिया गया. इतना ही नहीं इसमें बताया गया है कि किस तरह महिलाओं को भर्ती करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर वैश्विक जिहाद के अभियान में उन्हें शामिल किया जाएगा. इतना ही नहीं आतंकी सरगना बताता है कि महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग कोर्स ‘दौर-ए-तसकिया’ शुरू किया गया है, जो पुरुषों के ‘दौर-ए-तरबियत’ कोर्स के बराबर है.

दूसरे दौर में महिलाओं को ‘दौर-ए-आयात-उल-निसा’ सिखाया जाएगा, जिसमें इस्लामी ग्रंथों के हवाले से ‘महिलाओं का जिहाद में कर्तव्य’ बताया जाएगा. उसने कहा कि भारत की महिला सैनिकों और पत्रकारों का मुकाबला करने के लिए वह अपनी महिला इकाई को तैयार कर रहा है. जैश-ए-मोहम्मद की पाकिस्तान के हर जिले में जमात-उल-मोमिनात की शाखा बनाने की योजना है. साथ ही प्रत्येक शाखा की कमान जिला मुंतजिमा नामक महिला के हवाले होगी.