जैसलमेर में सवारियों से भरी निजी बस में लगी आग, कई यात्री झुलसे, सीएम भजनलाल ने जताया दुख

बस जैसलमेर से दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. ज्यादातर सवारी जोधपुर जा रही थी.

Jaisalmer Private Bus Fire Incident
जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 5:40 PM IST

7 Min Read
जैसलमेर/जोधपुर: जिले के जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर स्थित सेना के वॉर म्यूजियम के पास मंगलवार को सवारियों से भरी निजी बस में अचानक आग लग गई. हादसे में कई सवारियों के झुलसने की सूचना मिली है. जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत एवं चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. बस हादसे में गंभीर रूप से झुलसे 16 लोगों को जोधपुर के लिए रेफर किया गया है.

ग्रीन कॉरिडोर से लाया जा रहा है 16 घायलों को जोधपुर: जैसलमेर के पास थईयात गांव के पास बस में आग लगने की घटना के 16 घायलों को जोधपुर लाया जा रहा है. इसको लेकर जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल, जहां संभाग की सबसे बड़ी बर्न यूनिट है, उसे अलर्ट मोड पर रखा गया है. इमरजेंसी में भी डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं. अस्पताल के सहायक कर्मियों को बड़ी संख्या में इमरजेंसी पर तैनात कर दिया गया है.

ग्रीन कॉरिडोर से लाया जा रहा है 16 घायलों को जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)

उपखंड अधिकारी पंकज कुमार जैन ने बताया कि 16 घायलों को जोधपुर लाया जा रहा है, जिनके लिए यहां माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं. एडीसीपी सुनील पंवार ने बताया कि ग्रीन कॉरिडोर से घायलों को जोधपुर लाया जा रहा है. पूरे रास्ते में ग्रामीण और पुलिस तैनात हैं. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने बताया कि महात्मा गांधी अस्पताल और मथुरादास माथुर अस्पताल के स्टाफ को कोऑर्डिनेट करके घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था कर दी गई है.

बस में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी (ETV Bharat Jaisalmer)

यह बस जैसलमेर से दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. ज्यादातर सवारी जोधपुर जा रही थी. करीब 20 किलोमीटर दूर रास्ते में थईयात गांव के पास स्थित सेना के वॉर म्यूजियम से आगे अचानक बस के पिछले हिस्से में धुआं उठने लगा. देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है. घटना की सूचना पर जिला प्रशासन, पुलिस के साथ साथ आर्मी की टीमें भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. प्रत्यक्षदर्शी महेंद्र सिंह ने बताया कि दूर सड़क पर धुंआ उठता देख पहुंचे तो बस जल रही थी. उन्होंने बस में सवार लोगों को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया. उन्होंने बताया कि करीब 50 मिनट बाद जिला प्रशासन व पुलिस तथा दमकल की टीमें मौके पर पहुंची.

सीएम भजनलाल ने जताया दुख, जैसलमेर रवाना: जैसलमेर बस हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने कलेक्टर-एसपी से फोन पर बात कर पीड़ितों को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं. भजनलाल खुद घटना पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और लगातार फीडबैक ले रहे हैं. वहीं, हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष विमान से जैसलमेर के लिए रवाना हुए हैं. सीएम जैसलमेर से जोधपुर भी जाएंगे. वे जोधपुर के अस्पताल में झुलसे यात्रियों से मुलाकात करेंगे. सीएम के साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी हैं. वहीं, जयपुर से FSL विशेषज्ञों की टीम भी जैसलमेर के लिए रवाना हुई है. तीन सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम की मॉनिटरिंग FSL डायरेक्टर डॉ. अजय शर्मा कर रहे हैं.

1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबूः दमकल की टीमों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इससे पहले सेना के अधिकारी व बड़ी संख्या में जवानों तथा सेना की दमकल ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाने के प्रयास किए. बस में कितने यात्री सवार थे, इसकी अभी संख्या सामने नहीं आई है

घायलों को पहुंचाया अस्पतालः घटना के बाद करीब 5 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायल सवारियों को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जवाहिर अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में सभी का उपचार शुरू किया गया. घटना की सूचना पर जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी अभिषेक शिवहरे, एसडीएम सक्षम गोयल समेत जिला प्रशासन, पुलिस व सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे.

हेल्पलाइन नंबर जारी: जिला प्रशासन ने घटना के संबंध में हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं. जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत एवं चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. घायलों का जवाहिर चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा तत्परता से उपचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी.

उन्होंने बताया कि इस घटना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए निम्न हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर 9414801400, 8003101400, 02992-252201, 02992-255055 हैं. जिला प्रशासन स्थिति पर निरंतर नजर बनाए हुए है एवं आवश्यक सभी कदम उठाए जा रहे हैं.

सीएम भजनलाल, गहलोत ने जताया दुखः जैसलमेर बस हादसे के मामले में सीएम भजनलाल, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, सचिन पायलट समेत कई नेताओं दुख जताया है. सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 'जैसलमेर में बस में लगी आग की घटना अत्यंत हृदयविदारक है. इस दुखद हादसे से प्रभावित नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार एवं प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

सचिन पायलट ने लिखा है कि 'जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की घटना से संबंधित चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए हैं. मैं ईश्वर से इस हादसे में झुलसे एवं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं'.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 'जैसलमेर के थइयात क्षेत्र में एक निजी यात्री बस में आग लगने से हुए भीषण सड़क हादसे का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हों और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं'. इसी प्रकार पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पोस्ट में लिखा है कि ' जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में भीषण आग लगने से कई लोगों के हताहत होने का चिंताजनक समाचार मिला है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो एवं झुलसे हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो'.

घायलों की सूची जारीः प्रशासन ने हादसे में झुलसे लोगों की सूची जारी की है. बस हादसे में महिपाल सिंह (50) पुत्र नाग सिंह, ओमपाल (22) पुत्र गुना रान, यूनुस (08) पुत्र पीर मोहम्मद, मनोज भाटिया (35) पुत्र राजेश्वर भाटिया, एकबाला (52) पुत्र अली खान, फिरोज (40) पुत्र इदुखान, भागा बाई (59) पुत्री हाजी खान झुलसे हैं. इसी प्रकार पीर मोहम्मद (60) पुत्र सोरब खान, जीरराज (15) पुत्र अजमल, हुसैन (79) पुत्र इब्राहिम, इमिमता (60) पत्नी पीर मोहम्मद, विशाल (47) पुत्र आशीष, आशीष (45) पुत्र अभय कुमार, रफीक (21) पुत्र सामरू खान, लक्ष्मण (35) पुत्र गंगाराम व उबेदुला (50) पुत्र सुमार खान गंभीर रूप से झुलसे हैं.

