जैसलमेर में दिल दहलाने वाला हादसा, निजी बस में लगी आग, 20 यात्रियों की मौत, कई झुलसे
पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी.
Published : October 14, 2025 at 10:59 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 11:31 PM IST
जैसलमेर: जिले के जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर सेना के वॉर म्यूजियम के पास मंगलवार को यात्रियों से भरी निजी बस में आग लग गई. इस हृदय विदारक हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई. वहीं, 15 घायलों का जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना में हुई मौतों की पुष्टि करते हुए पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि 19 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल की जोधपुर में मौत हुई है. उन्होंने बताया कि शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी.
मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक महंत प्रतापपुरी ने बस हादसे को दुखद और हृदय विदारक घटना बताया. उन्होंने कहा कि इस हादसे से पूरा देश और प्रदेश व्यथित है. उन्होंने बताया कि इस घटना में 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, एक घायल को जोधपुर रैफर किया गया था, उसकी भी मौत हो गई है. इस प्रकार इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है. इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भी भावुक थे.
उन्होंने बताया कि अब शवों की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी. विधायक ने कहा कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के कारण बस में आग लगी है. हादसे में घायल हुए लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर ले जाया गया. घायलों का इलाज जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है.
यह है घटनाक्रमः निजी बस जैसलमेर से दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. ज्यादातर सवारी जोधपुर जा रही थी. करीब 20 किलोमीटर दूर रास्ते में थईयात गांव के पास स्थित सेना के वॉर म्यूजियम से आगे अचानक बस के पिछले हिस्से में धुआं उठने लगा. देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की सूचना पर जिला प्रशासन, पुलिस के साथ-साथ आर्मी की टीमें भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया.
जैसलमेर में हुए बस हादसे की घटना अत्यंत दुखद है। मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। इस दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 14, 2025
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ… pic.twitter.com/WpNZvj21ul
कलेक्टर ने कही ये बातः हादसे पर जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद रही और राहत एवं बचाव कार्य पूरी तत्परता के साथ किया गया. दुर्घटना में घायल यात्रियों को जैसलमेर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर के लिए रेफर किया गया. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की दिवंगत यात्रियों के प्रति गहरी संवेदना है, हम इस दुखद घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ हैं. कलेक्टर ने कहा कि 'मैं मृतक यात्रियों के परिजनों से अपील करता हूं कि वे अपने परिवार के सदस्य या परिचित की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन की हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें'. हेल्प लाइन नंबर 9414801400, 8003101400, 02992-252201, 02992-255055 हैं.
जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से 20 लोगों की मृत्यु हृदय विदारक है। इस हादसे की सूचना से मन विचलित है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 14, 2025
मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूं।
सीएम ने रद्द किया पटना चुनाव प्रचार दौरा: जैसलमेर बस हादसे के मामले में सीएम भजनलाल, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, सचिन पायलट समेत कई नेताओं दुख जताया है. सीएम भजनलाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 'जैसलमेर में हुए बस हादसे की घटना अत्यंत दुखद है. मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों से घटना की जानकारी ली. इस दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे'. सीएम भजनलाल रात में जैसलमेर पहुंचे, वहां से वे जोधपुर के लिए रवाना हुए हैं. उन्होंने दुर्घटना के चलते 15 अक्टूबर का अपना पटना दौरा रद्द कर दिया है. डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 'जैसलमेर के थइयात क्षेत्र में एक निजी यात्री बस में आग लगने से हुए भीषण सड़क हादसे का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हों और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं'.
जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की घटना से संबंधित चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए हैं।— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 14, 2025
मैं ईश्वर से इस हादसे में झुलसे एवं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।
वहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ' जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से 20 लोगों की मृत्यु हृदय विदारक है. इस हादसे की सूचना से मन विचलित है. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूं'. सचिन पायलट ने लिखा है कि 'जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में आग लगने की घटना से संबंधित चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए हैं. मैं ईश्वर से इस हादसे में झुलसे एवं घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं'.
जैसलमेर में हुए भीषण सड़क हादसे में नागरिकों की जनहानि का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।— Diya Kumari (@KumariDiya) October 14, 2025
ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें, शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करती हूं।
ॐ शांति!
इस दुख में हम सभी सहभागी-राठौड़: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जैसलमेर से जोधपुर आ रही एक निजी बस में लगी भीषण आग की हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया. राठौड़ ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक और असहनीय है. यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कई परिवारों की दुनिया उजड़ने जैसा है. जिन परिवारों ने इस त्रासदी में अपने परिजनों को खोया है, उनके दुःख में हम सभी गहरे रूप से सहभागी हैं.