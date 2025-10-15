ETV Bharat / bharat

बड़ा खुलासा : चित्तौड़गढ़ से Non AC में पंजीकृत हुई थी बस, मलिक ने एसी में करवाया Modify

जैसलमेर बस अग्निकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है. बस मालिक की अन्य बसों की भी जांच करवाई जा रही है.

Chittorgarh District Transport Office
चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन कार्यालय (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 4:01 PM IST

चित्तौड़गढ़: राजस्थान के जैसलमेर में हुए बस हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया है. इसमें कई बड़ी खामियां भी सामने आई हैं. इस हादसे में इस बात की जानकारी मिली है कि बस का पंजीयन चित्तौड़गढ़ में हुआ था, लेकिन यह बस नॉन एसी में पंजीकृत हुई थी. बाद में बस मालिक ने नियमों के विरुद्ध जाकर बस को एसी में मॉडिफाई करवा लिया था, जिसकी परिवहन विभाग के अधिकारियों को भनक तक नहीं लग पाई थी. जब हादसे की जानकारी मिली तो चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग के अधिकारी भी सकते में आ गए. इस बस मालिक की अन्य बसों की भी अब जांच करवाई जा रही है.

जिला कलेक्टर पहुंचे, दस्तावेज देखा : हादसे के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन बुधवार को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय पहुंचे और परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारीक तथा जिला परिवहन अधिकारी नीरज शाह से बस पंजीयन के संबंध में जानकारी ली.

चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें : Jaisalmer Bus Fire : अब तक 21 लोगों की मौत, चिकित्सा मंत्री बोले- AC कंप्रेशर फटने से विस्फोट होने की संभावना

पढे़ं : जैसलमेर बस हादसा: दस फेरे भी पूरे नहीं हुए थे नई बस के, अब सरकार करवा रही सभी बसों की जांच

इसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस बस का पंजीयन नॉन एसी के रूप में हुआ था, लेकिन बस मालिक ने नियमों के विपरीत जाकर इस बस को एसी में मॉडिफाई करवा दिया था. बाद में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय का भी गहनता से निरीक्षण किया है. साथ ही बस के पंजीयन के संबंध में दस्तावेज भी मंगवाए.

विभाग में तो बस यह चित्तौड़गढ़ में नॉन एसी के रूप में पंजीकृत हुई. वाहन मालिक ने इसमें क्या मॉडिफिकेशन करवाया, यह तो जांच करने के बाद ही बता पाएंगे. इस बस का 21 मई का बिलिंग है. तीन महीने में बस की बॉडी तैयार हुई है. उसके बाद बस पंजीयन हुई. इसमें 15 दिनों में उसने क्या मॉडिफिकेशन करवाया, यह तो वाहन मालिक ही बता सकता है. -नीरज शाह, चित्तौड़गढ़ जिला परिवहन अधिकारी.

सड़क पर आने के 14 दिन में हादसा : इधर, परिवहन अधिकारी कार्यालय से बस के सम्बन्ध में जानकारी जुटाई गई है. इसमें सामने आया कि 1 अक्टूबर को ही यह बस सड़क पर आई थी. वहीं, 14 अक्टूबर को यह हादसा हो गया. नई बस में इस तरह का हादसा होने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

