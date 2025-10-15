ETV Bharat / bharat

Jaisalmer Bus Fire : DNA सैंपल लेने जोधपुर लाए गए शव, परिजनों के लिए Helpline नंबर जारी

जोधपुर : जैसलमेर में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या 21 हो गई है. बुधवार को घायल 10 साल के यूनुस की महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई है. जैसलमेर से शवों को पहचान के लिए मंगलवार देर रात को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया है. यहां कॉटेज वार्ड में शवों को रखवाया गया है. जोधपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि केके ट्रैवल्स की बस ( RJ 09PA8040) की आगजनी दुर्घटना में लापता हुए या नहीं मिल पा रहे परिजनों की पहचान के लिए उनके दो निकटतम परिजनों से DNA सैंपल लिया जाएगा.

इस उद्देश्य से महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के कॉटेज संख्या 4 एवं 5 में और जैसलमेर स्थित जवाहर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में विशेष व्यवस्था की गई है. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि DNA पहचान प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा करने के लिए विशेषज्ञ टीम अजमेर और बीकानेर से जोधपुर आ रही है.

