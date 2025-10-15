Jaisalmer Bus Fire : DNA सैंपल लेने जोधपुर लाए गए शव, परिजनों के लिए Helpline नंबर जारी
जैसलमेर बस हादसे में कई लोग लापता हैं. इनके परिजनों के लिए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है.
Published : October 15, 2025 at 9:02 AM IST
जोधपुर : जैसलमेर में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या 21 हो गई है. बुधवार को घायल 10 साल के यूनुस की महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई है. जैसलमेर से शवों को पहचान के लिए मंगलवार देर रात को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया है. यहां कॉटेज वार्ड में शवों को रखवाया गया है. जोधपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि केके ट्रैवल्स की बस ( RJ 09PA8040) की आगजनी दुर्घटना में लापता हुए या नहीं मिल पा रहे परिजनों की पहचान के लिए उनके दो निकटतम परिजनों से DNA सैंपल लिया जाएगा.
इस उद्देश्य से महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के कॉटेज संख्या 4 एवं 5 में और जैसलमेर स्थित जवाहर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में विशेष व्यवस्था की गई है. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि DNA पहचान प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा करने के लिए विशेषज्ञ टीम अजमेर और बीकानेर से जोधपुर आ रही है.
जैसलमेर- जोधपुर बस दुर्घटना के मृतकों की पहचान हेतु उनके निकटतम परिजनों के DNA सैंपल लेने के लिए महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के कॉटेज संख्या 4 एवं 5 में विशेष व्यवस्था की गई है।— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) October 14, 2025
बुरी तरह से जले लोग : हादसे में कई शवों की हालत ऐसी हो गई है कि उनके सिर्फ सिर की हड्डी ही बची है. एक शव की हड्डियों की पोटली यहां लाई गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शवों को पहचानना बहुत मुश्किल है. जो लोग गाड़ी की सीटों पर बैठे रह गए थे वह वहीं पर बैठे-बैठे जिंदा जल गए थे.
VIDEO | Rajasthan Minister Gajendra Singh Khimsar (@GajendraKhimsar) on Jaisalmer bus tragedy, says, " it was a massive fire. i have never seen such an incident in my life; dna sampling for the identification of deceased passengers will be done."— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025
जोधपुर के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर: यदि किसी के परिवार में कोई लापता है, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
- जिला नियंत्रण कक्ष, जोधपुर : 0291-2650349, 2650350
- महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर : 09414159222
- राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL), जोधपुर : 9414919021
जोधपुर में अस्पताल में भर्ती घायलों के लिए 24 घंटे संचालित हेल्पडेस्क के नंबर
- नाइट शिफ्ट : साबित खान 9782377867
- प्रातः कालीन शिफ्ट : जीवन पंवार 9828206782
- सायंकालीन शिफ्ट :संजय दान 9799807727
जैसलमेर के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर
- ट्रॉमा सेंटर, जवाहर अस्पताल, जैसलमेर : 9460106451, 9636908033
- जैसलमेर हेल्पलाइन नंबर : 9414801400, 8003101400, 02992 252201, 02992 255055
