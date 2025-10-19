ETV Bharat / bharat

जैसलमेर बस अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई: जैन ट्रैवल्स का मालिक मनीष जैन गिरफ्तार

जैसलमेर: जोधपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक बस अग्निकांड मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए जैन ट्रैवल्स और जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप के संचालक मनीष जैन को जोधपुर से गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि हादसे वाली बस की बॉडी मोगरा स्थित जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप में तैयार की गई थी, जिसका मालिक भी वही है. अदालत ने आरोपी मनीष जैन को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है.

विशेष जांच टीम की कार्रवाई तेज: जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि इस भीषण हादसे की जांच के लिए 14 अक्टूबर को विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था. इससे पहले बस मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. मृतक पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान के भाई चंदन सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी.

बस निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी: एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि हादसे वाली बस की बॉडी पूरी तरह जैनम वर्कशॉप में तैयार की गई थी. यहां चेसिस से लेकर सीट, केबिन और वायरिंग तक का पूरा काम हुआ था. परिवहन विभाग ने हादसे के बाद वर्कशॉप में खड़ी 66 बसों को सीज कर लिया और आदेश दिया कि जांच पूरी होने तक कोई बस नहीं छोड़ी जाएगी. बस निर्माण के दौरान एआईएस 119 सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी की गई थी.

एसी फिटिंग और वायरिंग में तकनीकी खामियां: बस का रजिस्ट्रेशन नॉन-एसी के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उसमें अवैध रूप से एसी फिटिंग और वायरिंग में बदलाव किया गया. जांच के अनुसार, एसी के अतिरिक्त लोड और गलत वायरिंग के कारण ही बस में आग लगी. साथ ही, इमरजेंसी गेट का आकार नियमों के विपरीत था और उसके आगे दो सीटें लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था. बस में स्लीपर और सीटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए भी मानकों की अवहेलना की गई थी. इस भीषण हादसे में अब तक 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 10 घायलों का इलाज जारी है. एक घायल को अस्पताल से छुट्टी दी गई है.