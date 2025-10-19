ETV Bharat / bharat

जैसलमेर बस अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई: जैन ट्रैवल्स का मालिक मनीष जैन गिरफ्तार

जैसलमेर बस अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में बस निर्माण में गंभीर लापरवाही सामने आई.

Jaisalmer bus fire
जैन ट्रैवल्स का मालिक मनीष जैन और जैनम कोच वर्कशॉप (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 5:58 PM IST

जैसलमेर: जोधपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक बस अग्निकांड मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए जैन ट्रैवल्स और जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप के संचालक मनीष जैन को जोधपुर से गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि हादसे वाली बस की बॉडी मोगरा स्थित जैनम कोच क्राफ्ट्स वर्कशॉप में तैयार की गई थी, जिसका मालिक भी वही है. अदालत ने आरोपी मनीष जैन को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है.

विशेष जांच टीम की कार्रवाई तेज: जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि इस भीषण हादसे की जांच के लिए 14 अक्टूबर को विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था. इससे पहले बस मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. मृतक पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान के भाई चंदन सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी.

बस निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी: एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि हादसे वाली बस की बॉडी पूरी तरह जैनम वर्कशॉप में तैयार की गई थी. यहां चेसिस से लेकर सीट, केबिन और वायरिंग तक का पूरा काम हुआ था. परिवहन विभाग ने हादसे के बाद वर्कशॉप में खड़ी 66 बसों को सीज कर लिया और आदेश दिया कि जांच पूरी होने तक कोई बस नहीं छोड़ी जाएगी. बस निर्माण के दौरान एआईएस 119 सुरक्षा मानकों की खुलकर अनदेखी की गई थी.

एसी फिटिंग और वायरिंग में तकनीकी खामियां: बस का रजिस्ट्रेशन नॉन-एसी के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उसमें अवैध रूप से एसी फिटिंग और वायरिंग में बदलाव किया गया. जांच के अनुसार, एसी के अतिरिक्त लोड और गलत वायरिंग के कारण ही बस में आग लगी. साथ ही, इमरजेंसी गेट का आकार नियमों के विपरीत था और उसके आगे दो सीटें लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था. बस में स्लीपर और सीटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए भी मानकों की अवहेलना की गई थी. इस भीषण हादसे में अब तक 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 10 घायलों का इलाज जारी है. एक घायल को अस्पताल से छुट्टी दी गई है.

सीज की गई 66 बसें: परिवहन विभाग की टीमों ने 16 अक्टूबर को मनीष जैन की जोधपुर स्थित जैनम कोच फैक्ट्री पर दबिश दी थी. यहां खड़ी 66 बसों को सीज कर लिया गया. जांच में पाया गया कि इन बसों में सुरक्षा नियमों की पालना नहीं की गई थी. विभाग ने आदेश दिया कि जांच पूरी होने तक कोई बस हैंडओवर नहीं की जाएगी. हालांकि हादसे वाली बस का पंजीयन, फिटनेस, बीमा और परमिट वैध था, लेकिन बस की बॉडी एआईएस 119 मानकों पर खरी नहीं उतरी.

अधिकारियों पर भी गिरी गाज: लापरवाही बरतने पर चित्तौड़गढ़ आरटीओ कार्यालय के मोटर वाहन निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह गहलोत और दस्तावेज सत्यापनकर्ता चुन्नीलाल नागदा को निलंबित कर दिया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया कि बस के पंजीयन और फिटनेस प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की गई थीं, जिनकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की है. यह गिरफ्तारी और खुलासे इस बात का संकेत हैं कि हादसे में प्रशासनिक और निजी दोनों स्तरों पर लापरवाही हुई. पुलिस अब बस निर्माण, पंजीयन और मानक प्रक्रियाओं में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

