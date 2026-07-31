ETV Bharat / bharat

बड़ी खबर : जैसलमेर में ऊंट से टकराकर 4-5 बार पलटी SUV गाड़ी, MP के रहने वाले मेजर की मौत, दो लेफ्टिनेंट घायल

शव को जैसलमेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखते सेना के जवान ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले के थईयात आर्मी क्षेत्र में गुरुवार देर रात सेना की एसयूवी गाड़ी ऊंट से टकराकर पलट गई. इस हादसे में एक मेजर की मौत हो गई, जबकि दो लेफ्टिनेंट गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा रात करीब 12:30 बजे शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर हुआ. पुलिस के अनुसार मेजर हमजा आरिफ (26 वर्ष) अपने दो साथियों के साथ ड्यूटी पूरी कर आर्मी स्टेशन लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क पर अचानक ऊंट आने से सेना की एसयूवी गाड़ी उससे टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी चार-पांच बार पलटते हुए करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और तीनों घायलों को तत्काल थईयात स्थित आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने मेजर हमजा आरिफ को मृत घोषित कर दिया.