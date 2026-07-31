बड़ी खबर : जैसलमेर में ऊंट से टकराकर 4-5 बार पलटी SUV गाड़ी, MP के रहने वाले मेजर की मौत, दो लेफ्टिनेंट घायल
राजस्थान के जैसलमेर में बड़ा हादसा. थईयात आर्मी क्षेत्र में सेना की गाड़ी पलटी. मेजर हमजा आरिफ की मौत, दो लेफ्टिनेंट गंभीर रूप से घायल.
Published : July 31, 2026 at 2:04 PM IST
जैसलमेर: जिले के थईयात आर्मी क्षेत्र में गुरुवार देर रात सेना की एसयूवी गाड़ी ऊंट से टकराकर पलट गई. इस हादसे में एक मेजर की मौत हो गई, जबकि दो लेफ्टिनेंट गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा रात करीब 12:30 बजे शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर हुआ.
पुलिस के अनुसार मेजर हमजा आरिफ (26 वर्ष) अपने दो साथियों के साथ ड्यूटी पूरी कर आर्मी स्टेशन लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क पर अचानक ऊंट आने से सेना की एसयूवी गाड़ी उससे टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी चार-पांच बार पलटते हुए करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और तीनों घायलों को तत्काल थईयात स्थित आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने मेजर हमजा आरिफ को मृत घोषित कर दिया.
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बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश निवासी मेजर हमजा की एक माह पहले ही शादी हुई थी. हादसे में घायल लेफ्टिनेंट आयुष्मान और लेफ्टिनेंट अभिनव राठौड़ का आर्मी हॉस्पिटल में उपचार जारी है. दुर्घटना के बाद सदर थाना पुलिस और मिलिट्री पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर हादसे का कारण सड़क पर अचानक ऊंट का आ जाना माना जा रहा है.
थईयात आर्मी क्षेत्र में सेना की एसयूवी गाड़ी ऊंट से टकराने के बाद पलट गई. हादसे में एक मेजर की मौत हुई है, जबकि दो लेफ्टिनेंट घायल हुए हैं. पुलिस और मिलिट्री पुलिस संयुक्त रूप से दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. -जगदीश चरण, एएसआई, जैसलमेर सदर पुलिस थाना.