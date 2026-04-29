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राजनाथ ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, अमेरिका को खुश करने की नीति का हिस्सा : कांग्रेस

राजनाथ सिंह के भाषण पर कांग्रेस बिफरी. बोली, देश का हित बेच दिया.

Jairam Ramesh
कांग्रेस नेता जयराम रमेश (IANS)
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By PTI

Published : April 29, 2026 at 2:06 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में आतंकवाद के विषय पर पाकिस्तान को "शर्मनाक क्लीन चीट" दी और यह सब अमेरिका को खुश करने तथा चीन के सामने संतुलित समर्पण की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति का हिस्सा है.

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि यह उसी तरह की क्लीन चिट है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जून, 2020 में भारत-चीन के बीच तनाव के समय अपने बयान से बीजिंग को दी थी. रक्षा मंत्री ने मंगलवार को कहा था कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने भारत के ‘‘दृढ़ संकल्प’’ को दिखाया कि ‘‘आतंकवाद के केंद्रों को न्यायोचित दंड से अब छूट नहीं है.’’

सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन में यह भी कहा था, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद की कोई राष्ट्रीयता और कोई धर्म नहीं होता। कोई भी शिकायत, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, आतंकवाद और मानवीय क्षति का बहाना नहीं बन सकती.’’

रमेश ने उनके बयान को लेकर ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "कल रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति और उनके निर्देश पर, बिश्केक में पाकिस्तान को शर्मनाक क्लीन चिट दे दी."

उन्होंने सवाल किया , "क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र नहीं है? क्या पाकिस्तान में ऐसे आतंकी कैंप नहीं हैं, जिनका निशाना भारत है? क्या पाकिस्तान में भारत-विरोधी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जाता?"

कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल किया कि क्या मुंबई और पहलगाम के आतंकी हमलों की साजिश और उन्हें अंजाम पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने नहीं दिया था?

रमेश ने दावा किया कि पाकिस्तान के प्रति यह नया रुख, अमेरिका को खुश करने और चीन के सामने संतुलित समर्पण की प्रधानमंत्री की नीति का ही हिस्सा है.

उन्होंने कहा, "रक्षा मंत्री के चौंकाने वाले बयान उतने ही राष्ट्र-विरोधी हैं, जितनी 19 जून 2020 को चीन को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा दी गई विचित्र क्लीन चिट थी.

दरअसल, राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रभावशाली समूह को “सरकार प्रायोजित” सीमा-पार आतंकवाद के मुद्दे की अनदेखी नहीं करना चाहिए और इस खतरे से निपटने में किसी भी तरह के “दोहरे मापदंड” के लिए कोई गुंजाइश नहीं है.

संघर्षों और भू-राजनीतिक उथल-पुथल का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि ‘‘ताकत की असली परीक्षा’’ उसका गरीबों और कमजोरों के खिलाफ इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल उनके हित में करना है जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि वैश्विक सहमति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां ‘सह-अस्तित्व, सह-जीवन और करुणा को अराजकता, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर प्राथमिकता दी जाए.’

रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एससीओ को आतंकवादियों को ‘‘सहयोग देने, पनाह देने और सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने’’ वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘हमें सरकार द्वारा प्रायोजित उस सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो किसी राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला करता है. दोहरे मापदंड की कोई गुंजाइश नहीं है और एससीओ को आतंकवादियों को उकसाने, उन्हें पनाह देने और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए.’’

रक्षा मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों की वकालत की। उन्होंने चीन, रूस और समूह के अन्य सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में कहा, ‘‘आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई हम क्षेत्रीय सुरक्षा को एक चुनौती से बदलकर शांति और समृद्धि की मजबूत नींव में परिवर्तित कर सकते हैं.’’

ये भी पढे़ं : SCO में राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश: सीमा पार आतंकवाद पर अब नहीं चलेंगे 'दोहरे मापदंड

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