JPSC छात्र आंदोलन स्थल पर पहुंचे विधायक जयराम महतो, बोले- सत्र शुरू होने से पहले पूरी हो छात्रों की मांगें
JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्र आंदोलन के बीच जयराम महतो पहुंचकर अपना समर्थन दिया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 5, 2026 at 10:02 AM IST
रांची: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वास्तव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बताए रास्तों पर चल रही है, तो उसका असर कहीं दिखाई नहीं देता.
उन्होंने कहा कि सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है और आज राज्य का एजुकेशन सिस्टम नरक में पहुंच चुका है. जयराम महतो ने कहा कि वह खुद ऐसे विधायक हैं, जो छात्र राजनीति और छात्र आंदोलनों से निकलकर विधानसभा तक पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन और संघर्ष की बदौलत ही वह विधायक बने हैं. इसलिए छात्रों की पीड़ा और उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं.
उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा का नया सत्र शुरू होने से पहले छात्रों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और उनका समाधान निकाला जाए. उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलनरत छात्रों की तमाम मांगों को पूरा करना चाहिए, ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके.
राज्य गठन के 25 साल बाद भी निष्पक्ष परीक्षा नहीं: विधायक
विधायक जयराम महतो ने कहा कि झारखंड राज्य अपने गठन के 25 वर्षों बाद भी ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि एक भी भर्ती परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से संपन्न नहीं हो सकी. इससे लाखों युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को बार-बार परीक्षा रद्द होने, परिणामों पर विवाद और कथित अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है.
जयराम महतो ने कहा कि वह शुरू से ही छात्रों के संघर्ष के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी उनका समर्थन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक वह छात्रों की आवाज बनेंगे. उनके संगठन ने मंगलवार को राज्य के सभी 24 जिलों में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया है और डीसी को ज्ञापन सौंपा. विभिन्न जिलों का दौरा करने के बाद वह रांची पहुंचे हैं और आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है.
सदन में प्रमुखता से उठाएंगे छात्रों की आवाज: जयराम महतो
जयराम महतो ने भरोसा दिलाया कि विधानसभा का सत्र भले ही कम अवधि का हो, लेकिन उसमें सबसे प्रमुखता से यदि कोई मुद्दा उठेगा तो वह छात्रों का मुद्दा होगा. उन्होंने कहा कि वह सदन में छात्रों की हर मांग और हर समस्या को मजबूती से उठाएंगे तथा सरकार से जवाब मांगेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि विधायक बनने के बाद भी उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह छात्रों से अलग हो गए हैं. आज भी वे स्वयं को छात्रों के बीच का व्यक्ति मानते हैं और भविष्य में भी उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े रहने की बात कही है.
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