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जयपुर में 19 अगस्त से ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक, वैश्विक साझेदारी और निवेश के खुलेंगे नए रास्ते

जयपुर में 19 अगस्त से ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक ( FILE PHOTO )