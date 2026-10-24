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जयपुर-अजमेर NH-48 पर भीषण हादसा, ट्रेलर ने ट्रैवलर बस को मारी टक्कर, नासिक के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 25 घायल

बगरू सड़क हादसा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : शुक्रवार देर रात जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बगरू के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. बगरू पुलिया से उतरते समय बस स्टैंड के पास एक ट्रेलर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर बस को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए. घायलों में सात की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जयपुर के एसएमएस अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में घायलों का इलाज जारी है. ट्रॉमा प्रभारी डॉ. राजेंद्र मांडिया के अनुसार, गंभीर रूप से घायल सात मरीजों में से दो की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें भर्ती किया गया है, जबकि तीन को गहन निगरानी के लिए ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा गया है. दो अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.