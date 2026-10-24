जयपुर-अजमेर NH-48 पर भीषण हादसा, ट्रेलर ने ट्रैवलर बस को मारी टक्कर, नासिक के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 25 घायल
बगरू पुलिया से उतरते समय ट्रेलर ने ट्रैवलर बस को मारी टक्कर, खाटूश्यामजी के दर्शन कर सांवरिया सेठ जा रहे थे श्रद्धालु.
Published : October 24, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:34 AM IST
जयपुर : शुक्रवार देर रात जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर बगरू के पास भीषण सड़क हादसा हो गया. बगरू पुलिया से उतरते समय बस स्टैंड के पास एक ट्रेलर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर बस को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए. घायलों में सात की हालत गंभीर बताई जा रही है.
जयपुर के एसएमएस अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर में वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में घायलों का इलाज जारी है. ट्रॉमा प्रभारी डॉ. राजेंद्र मांडिया के अनुसार, गंभीर रूप से घायल सात मरीजों में से दो की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें भर्ती किया गया है, जबकि तीन को गहन निगरानी के लिए ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा गया है. दो अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है.
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बगरू थाने के हेड कांस्टेबल लालाराम के अनुसार, रात करीब 1:45 बजे पुलिस मित्रों की ओर से हाईवे पर भीषण सड़क हादसे की सूचना दी गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दुर्घटना के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित हुआ. थाना प्रभारी चंद्रभान ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया. पुलिस के अनुसार हादसे के बाद ट्रैवलर बस का चालक मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश की जा रही है. शुरुआती जांच में ओवरटेकिंग के दौरान दुर्घटना होने की बात सामने आई है. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ ही फरार चालक के संबंध में जानकारी जुटा रही है.
बगरू पुलिया से उतरते समय हुआ हादसा : पुलिस के अनुसार हादसा शुक्रवार देर रात करीब 1:50 बजे बगरू पुलिया से उतरते ही बस स्टैंड के पास हुआ. ट्रैवलर बस में महाराष्ट्र के नासिक जिले के श्रद्धालु सवार थे. ये सभी खाटूश्यामजी के दर्शन करने के बाद चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ मंदिर जा रहे थे. इसी दौरान बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसा ओवरटेकिंग के दौरान हुआ. हालांकि, पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
हादसे में जान गंवाने वाले तीन श्रद्धालुओं की पहचान संदीप सिंह, दीपक सिंह और महेंद्र सिंह के रूप में हुई है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कराया. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. सात गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया है. अन्य घायलों का बगरू के उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.
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बस में 29 यात्री थे सवार : जयपुर पुलिस के बगरू थाने के हेड कांस्टेबल लालाराम ने बताया कि अनुसार ट्रैवलर बस में कुल 29 यात्री सवार थे, जिनमें 24 वयस्क और 5 बच्चे शामिल थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में पुलिस और स्थानीय स्तर पर मदद की गई. गंभीर रूप से घायल यात्रियों में सुमित्रा, जयकुमार, सुनील सिंह, धनु बाई, संगीता, मंगल सिंह और लाल सिंह शामिल बताए गए हैं.
खाटूश्यामजी के दर्शन कर सांवरिया सेठ जा रहे थे श्रद्धालु : बगरू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैवलर बस में महाराष्ट्र के नासिक जिले के निवासी 29 श्रद्धालु सवार थे. सभी श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन करने के बाद सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान जयपुर-अजमेर NH-48 पर बगरू पुलिया से उतरते समय बस स्टैंड के पास ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और बस में सवार श्रद्धालु घायल हो गए.