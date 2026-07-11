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जयपुर के चर्चित हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा: मां की सुपारी के साथ पिता की मौत में भी आयुषी की भूमिका जांचेगी पुलिस

जयपुर: शहर के प्रतापनगर में महिला नीरज शर्मा की कथित तौर पर सुपारी देकर हत्या के मामले में अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस हिरासत में मौजूद 23 वर्षीय आरोपी एलएलबी छात्रा आयुषी शर्मा पर अब अपनी मां नीरज शर्मा से पहले पिता विजय शर्मा की मौत में भी भूमिका होने के आरोप लगे हैं. आयुषी के मामा राकेश शर्मा का दावा है, पिछले साल हुई विजय शर्मा की मौत सामान्य नहीं थी. इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए. पुलिस ने इन आरोपों को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है. जयपुर ईस्ट डीसीपी रंजिता शर्मा का कहना है कि परिजनों ने शिकायत दी है, जिसकी नीरज शर्मा की हत्या के मुकदमे के साथ ही जांच की जा रही है.

दोनों मौतों की कड़ी जोड़ रही पुलिस: जयपुर पुलिस अब इस पूरे मामले को केवल नीरज शर्मा की हत्या तक सीमित नहीं मान रही है. जांच एजेंसियां अब विजय शर्मा की मौत, अनुकंपा नियुक्ति, पारिवारिक संपत्ति, आर्थिक लेन-देन, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही हैं. पिता की मौत में भी किसी साजिश के प्रमाण मिलते हैं तो आरोपियों के खिलाफ उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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मामा का भांजी आयुषी पर आरोप: मां की मौत मामले में आरोपी आयुषी के मामा राकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद विजय शर्मा को आयुषी और उसका चचेरे भाई बलराम ने परिवार से दूर अज्ञात अस्पताल में भर्ती कराया था. आरोप है कि करीब तीन महीने परिवार को उनके इलाज और स्वास्थ्य की सही जानकारी नहीं दी गई.

निजी अस्पताल का हवाला देती: राकेश शर्मा ने कहा कि जब उनकी बहन नीरज बार-बार पति के बारे में पूछती थीं तो आयुषी केवल इतना कहती थी, पापा का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है. बाद में जब विजय घर लौटे तो चिकित्सकों ने बताया कि उनके कई अंग काम करना बंद कर चुके थे.

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फीडिंग ट्यूब हटाने का आरोप: मामा ने आरोप लगाया कि विजय शर्मा की फीडिंग ट्यूब भी आयुषी ने हटाई थी. जिससे उनकी मौत हो गई. हालांकि इस आरोप की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने इन दावों को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी. आयुषी से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है.

पिता की मौत के बाद विवाद शुरू: पुलिस जांच के अनुसार, विजय शर्मा जयपुर कोर्ट में कोर्ट मास्टर थे. उनकी मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति को लेकर घर में विवाद शुरू हुआ. आयुषी खुद सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन नौकरी उसकी मां नीरज शर्मा को मिल गई. पुलिस का कहना है कि इसी बात को लेकर मां-बेटी के बीच लगातार विवाद बढ़ता गया. जांच में पाया कि आयुषी को आशंका थी कि मां परिवार की संपत्ति और सरकारी लाभ उसके छोटे मानसिक रूप से अस्वस्थ भाई के नाम कर सकती हैं. इसी कारण उसने मां को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

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